Украина имеет альтернативу Starlink для работы дронов по Крыму — Сухаревский

Во время презентации нового рода войск ВСУ – Сил беспилотных систем (СБС) – полковник и командующий Вадим Сухаревский заявил, что Украина нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink для работы беспилотников в акватории Крыма.
Главные тезисы
- Проводится диалог по альтернативным вариантам связи для беспилотных систем с целью эффективного использования технологий в сфере обороны.
- Силы беспилотных систем планируется укомплектовать опытными командирами и рекрутами, сохраняя боевую готовность подразделений.
- Уже существующие подразделения будут получать поддержку от командования Сил беспилотных систем, не вмешиваясь в боевые бригады на фронте.
- Для укрепления новой структуры планируется подготовка пилотов и открытие рекрутинговых центров.
В ВСУ ищут альтернативу Starlink
Спутниковый интернет Starlink уже не раз подводил наших воинов: к примеру, в день наступления россиян на севере Харьковщины в ВСУ он прекратил работу. Следовательно, поиски альтернативы продолжаются.
По словам Вадима Сухаревского, по альтернативным вариантам связи сейчас ведется диалог.
Силы беспилотных систем: как будут отбирать бойцов
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ планируют укомплектовать на 20 процентов опытными командирами из боевых подразделений и еще на 80 процентов благодаря рекрутингу.
Он добавил, что текущие подразделения в бригадах и командованиях будут оставаться на местах, а командование сил беспилотных систем будет оказывать им разнообразную поддержку.
Подразделения, уже существующие в бригадах, командованиях, в разных родах и видах сил — это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетаскивать подразделения по боевым бригадам, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и увеличивать их возможности. В частности, за счет частей непосредственного подчинения командованию, — отметил Сухаревский.
По словам командующего, уже сейчас учится определенное количество пилотов, потенциально войдут в новую структуру. Также для рекрутинга новый вид сил планируют открыть несколько рекрутинговых центров.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-