Украина имеет альтернативу Starlink для работы дронов по Крыму — Сухаревский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина имеет альтернативу Starlink для работы дронов по Крыму — Сухаревский

Starlink
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Источник:  Интерфакс-Украина

Во время презентации нового рода войск ВСУ – Сил беспилотных систем (СБС) – полковник и командующий Вадим Сухаревский заявил, что Украина нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink для работы беспилотников в акватории Крыма.

Главные тезисы

  • Проводится диалог по альтернативным вариантам связи для беспилотных систем с целью эффективного использования технологий в сфере обороны.
  • Силы беспилотных систем планируется укомплектовать опытными командирами и рекрутами, сохраняя боевую готовность подразделений.
  • Уже существующие подразделения будут получать поддержку от командования Сил беспилотных систем, не вмешиваясь в боевые бригады на фронте.
  • Для укрепления новой структуры планируется подготовка пилотов и открытие рекрутинговых центров.

В ВСУ ищут альтернативу Starlink

Спутниковый интернет Starlink уже не раз подводил наших воинов: к примеру, в день наступления россиян на севере Харьковщины в ВСУ он прекратил работу. Следовательно, поиски альтернативы продолжаются.

По словам Вадима Сухаревского, по альтернативным вариантам связи сейчас ведется диалог.

Этот вопрос решается и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге.

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

Силы беспилотных систем: как будут отбирать бойцов

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ планируют укомплектовать на 20 процентов опытными командирами из боевых подразделений и еще на 80 процентов благодаря рекрутингу.

Мы опираемся на то, что будет точечно отбирать командиров, лидеров, инициаторов процессов непосредственно из войск. Мы ведь с нуля таких не возьмем. Мы пытаемся сделать так, чтобы не сорвать боевую готовность подразделений, чтобы ущерб был минимальным, — отметил Вадим Сухаревский.

Он добавил, что текущие подразделения в бригадах и командованиях будут оставаться на местах, а командование сил беспилотных систем будет оказывать им разнообразную поддержку.

Подразделения, уже существующие в бригадах, командованиях, в разных родах и видах сил — это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетаскивать подразделения по боевым бригадам, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и увеличивать их возможности. В частности, за счет частей непосредственного подчинения командованию, — отметил Сухаревский.

По словам командующего, уже сейчас учится определенное количество пилотов, потенциально войдут в новую структуру. Также для рекрутинга новый вид сил планируют открыть несколько рекрутинговых центров.

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