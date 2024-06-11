Украина имеет альтернативу Starlink для работы дронов по Крыму — Сухаревский

Во время презентации нового рода войск ВСУ – Сил беспилотных систем (СБС) – полковник и командующий Вадим Сухаревский заявил, что Украина нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink для работы беспилотников в акватории Крыма.

В ВСУ ищут альтернативу Starlink

Спутниковый интернет Starlink уже не раз подводил наших воинов: к примеру, в день наступления россиян на севере Харьковщины в ВСУ он прекратил работу. Следовательно, поиски альтернативы продолжаются.

По словам Вадима Сухаревского, по альтернативным вариантам связи сейчас ведется диалог.

Этот вопрос решается и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге. Вадим Сухаревский Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

Силы беспилотных систем: как будут отбирать бойцов

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ планируют укомплектовать на 20 процентов опытными командирами из боевых подразделений и еще на 80 процентов благодаря рекрутингу.

Мы опираемся на то, что будет точечно отбирать командиров, лидеров, инициаторов процессов непосредственно из войск. Мы ведь с нуля таких не возьмем. Мы пытаемся сделать так, чтобы не сорвать боевую готовность подразделений, чтобы ущерб был минимальным, — отметил Вадим Сухаревский. Поделиться

Он добавил, что текущие подразделения в бригадах и командованиях будут оставаться на местах, а командование сил беспилотных систем будет оказывать им разнообразную поддержку.

Подразделения, уже существующие в бригадах, командованиях, в разных родах и видах сил — это функции делегирования и координации. Ни в коем случае мы не будем перетаскивать подразделения по боевым бригадам, которые сейчас находятся на фронте. Мы будем их поддерживать, усиливать и увеличивать их возможности. В частности, за счет частей непосредственного подчинения командованию, — отметил Сухаревский.

По словам командующего, уже сейчас учится определенное количество пилотов, потенциально войдут в новую структуру. Также для рекрутинга новый вид сил планируют открыть несколько рекрутинговых центров.