Пентагон підписав контракт із Boeing на виробництво бомб для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон підписав контракт із Boeing на виробництво бомб для України

Міноборони США
Пентагон підписав контракт із Boeing на виробництво бомб для України
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Міністерство оборони США уклало контракт з корпорацією Boeing на суму 6,9 млрд дол на виробництво бомб малого діаметра. Їх постачатимуть в Україну, а також у Японію і Болгарію.

Головні тези:

  • Пентагон уклав контракт з Boeing на виробництво бомб малого діаметра для України на 6,9 млрд доларів.
  • Україна отримає нову військову допомогу від США, у тому числі боєприпаси, безпілотні літальні системи та інше обладнання.
  • Пакет допомоги від США включає боєприпаси для українських систем ППО, безпілотні надводні судна та інше обладнання для підтримки українського військового виробництва.
  • Контракт розрахований на поставки бомб малого діаметра до 2035 року в різні країни, включаючи Україну, Японію та Болгарію.
  • Україні також виділено допомогу з американських запасів та нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів, що стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.

Що відомо про контракт США з Boeing

Як зазначається, компанія Boeing отримала контракт на постачання бомб малого діаметра на 6,9 млрд доларів.

Роботи триватимуть до 2035 року й передбачають поставки для іноземних замовників, зокрема Японії, Болгарії та України.

Серед компаній, що отримали контракти також American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи триватимуть до 2027 року в різних зазначених місцях.

До списку також увійшли Apogee Engineering LLC і Joint Research and Development LLC, які отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 млрд доларів. Часткове фінансування на 2024 і 2025 роки вже виділено.

Україна отримає нову допомогу від США

Пентагон повідомив про пакет допомоги в рамках USAI (закупівля зброї для України, а не виділення з запасів США) у розмірі 2,4 млрд дол.

Що увійшло до пакета допомоги Україні від США:

  • боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;

  • боєприпаси повітря-земля;

  • безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;

  • обладнання для боротьби з БПЛА;

  • безпілотні надводні судна;

  • обладнання безпечного зв'язку;

  • обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

  • запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Водночас Байден видав указ про виділення 5,55 млрд дол на допомогу Україні з американських запасів.

Також США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.

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