Пентагон підписав контракт із Boeing на виробництво бомб для України

Міністерство оборони США уклало контракт з корпорацією Boeing на суму 6,9 млрд дол на виробництво бомб малого діаметра. Їх постачатимуть в Україну, а також у Японію і Болгарію.
Головні тези:
- Пентагон уклав контракт з Boeing на виробництво бомб малого діаметра для України на 6,9 млрд доларів.
- Україна отримає нову військову допомогу від США, у тому числі боєприпаси, безпілотні літальні системи та інше обладнання.
- Пакет допомоги від США включає боєприпаси для українських систем ППО, безпілотні надводні судна та інше обладнання для підтримки українського військового виробництва.
- Контракт розрахований на поставки бомб малого діаметра до 2035 року в різні країни, включаючи Україну, Японію та Болгарію.
- Україні також виділено допомогу з американських запасів та нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів, що стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
Що відомо про контракт США з Boeing
Як зазначається, компанія Boeing отримала контракт на постачання бомб малого діаметра на 6,9 млрд доларів.
Роботи триватимуть до 2035 року й передбачають поставки для іноземних замовників, зокрема Японії, Болгарії та України.
Серед компаній, що отримали контракти також American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи триватимуть до 2027 року в різних зазначених місцях.
До списку також увійшли Apogee Engineering LLC і Joint Research and Development LLC, які отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 млрд доларів. Часткове фінансування на 2024 і 2025 роки вже виділено.
Україна отримає нову допомогу від США
Пентагон повідомив про пакет допомоги в рамках USAI (закупівля зброї для України, а не виділення з запасів США) у розмірі 2,4 млрд дол.
Що увійшло до пакета допомоги Україні від США:
боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;
боєприпаси повітря-земля;
безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;
обладнання для боротьби з БПЛА;
безпілотні надводні судна;
обладнання безпечного зв'язку;
обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.
Водночас Байден видав указ про виділення 5,55 млрд дол на допомогу Україні з американських запасів.
Також США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.
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