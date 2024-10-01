Пентагон підписав контракт із Boeing на виробництво бомб для України

Міністерство оборони США уклало контракт з корпорацією Boeing на суму 6,9 млрд дол на виробництво бомб малого діаметра. Їх постачатимуть в Україну, а також у Японію і Болгарію.

Що відомо про контракт США з Boeing

Як зазначається, компанія Boeing отримала контракт на постачання бомб малого діаметра на 6,9 млрд доларів.

Роботи триватимуть до 2035 року й передбачають поставки для іноземних замовників, зокрема Японії, Болгарії та України.

Серед компаній, що отримали контракти також American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи триватимуть до 2027 року в різних зазначених місцях.

До списку також увійшли Apogee Engineering LLC і Joint Research and Development LLC, які отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 млрд доларів. Часткове фінансування на 2024 і 2025 роки вже виділено.

Україна отримає нову допомогу від США

Пентагон повідомив про пакет допомоги в рамках USAI (закупівля зброї для України, а не виділення з запасів США) у розмірі 2,4 млрд дол.

Що увійшло до пакета допомоги Україні від США:

боєприпаси та забезпечення для українських систем ППО;

боєприпаси повітря-земля;

безпілотні літальні системи та компоненти для забезпечення українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби з БПЛА;

безпілотні надводні судна;

обладнання безпечного зв'язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Водночас Байден видав указ про виділення 5,55 млрд дол на допомогу Україні з американських запасів.

Також США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.