Армия преступников. Путин амнистировал подсудимых россиян, воюющих против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Армия преступников. Путин амнистировал подсудимых россиян, воюющих против Украины

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности проходящих военную службу подсудимых. Накануне сообщалось, что РФ может отправить подсудимых на войну на Украину.

Главные тезисы

  • Подписание закона об амнистии подсудимых, участвующих в военных действиях против Украины, нарушает международное право и моральные принципы.
  • Решение отправлять на войну против Украины подсудимых и заключенных, включая женщин, является показателем беспредела власти и дефицита резерва заключенных в России.
  • Путин амнистировал преступников, готовых совершать преступления на войне против Украины.

Путин амнистировал подсудимых преступников, которые пойдут на войну против Украины

Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов русской Федерации.

В частности, он приказывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Россия отправляет на войну против Украины подсудимых и заключенных

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тыс. подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.

Однако решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше.

Россия вербует заключенных с начала полномасштабного вторжения в Украину. После смерти Пригожина этим занялась Росгвардия, вербуя бывших вагнеровцев.

Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем в качестве штурмовиков и снайперов. Недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты для войны против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ бросает отряды заключенных на штурмы в районе Купянска — Сырский
Армия РФ бросает отряды заключенных на штурмы в районе Купянска — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ пытается восполнить потери за счет заключенных и мобилизованных - ГУР
Мобилизация в России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия приоритетно возвращает из украинского плена бывших заключенных
Заключенные

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?