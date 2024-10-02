Нелегитимный президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности проходящих военную службу подсудимых. Накануне сообщалось, что РФ может отправить подсудимых на войну на Украину.

Путин амнистировал подсудимых преступников, которые пойдут на войну против Украины

Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов русской Федерации.

В частности, он приказывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Россия отправляет на войну против Украины подсудимых и заключенных

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тыс. подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.

Однако решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше. Поделиться

Россия вербует заключенных с начала полномасштабного вторжения в Украину. После смерти Пригожина этим занялась Росгвардия, вербуя бывших вагнеровцев.