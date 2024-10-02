Армия преступников. Путин амнистировал подсудимых россиян, воюющих против Украины

Нелегитимный президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности проходящих военную службу подсудимых. Накануне сообщалось, что РФ может отправить подсудимых на войну на Украину.
Главные тезисы
- Подписание закона об амнистии подсудимых, участвующих в военных действиях против Украины, нарушает международное право и моральные принципы.
- Решение отправлять на войну против Украины подсудимых и заключенных, включая женщин, является показателем беспредела власти и дефицита резерва заключенных в России.
- Путин амнистировал преступников, готовых совершать преступления на войне против Украины.
Путин амнистировал подсудимых преступников, которые пойдут на войну против Украины
Этот закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов русской Федерации.
В частности, он приказывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт о прохождении военной службы.
Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Россия отправляет на войну против Украины подсудимых и заключенных
Накануне в СМИ распространилась информация о том, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тыс. подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.
Россия вербует заключенных с начала полномасштабного вторжения в Украину. После смерти Пригожина этим занялась Росгвардия, вербуя бывших вагнеровцев.
Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем в качестве штурмовиков и снайперов. Недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты для войны против Украины.
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