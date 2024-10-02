Армія злочинців. Путін амністував підсудних росіян, які воюють проти України

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які проходять військову службу. Напередодні повідомлялось, що РФ може відправити підсудних на війну в Україну.

Путін амністував підсудних злочинців, які підуть на війну проти України

Цей закон доповнює положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Російської Федерації.

Зокрема він наказує звільняти від кримінальної відповідальності на стадії судочинства обвинувачених, які проходять військову службу в період мобілізації або уклали контракт про проходження військової служби.

Окрім цього в законі передбачено поширення аналогічного правового механізму на засуджених, вирок щодо яких було ухвалено, проте він не набув законної сили, зокрема й на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі.

Росія відправляє на війну проти України підсудних та в’язнів

Напередодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тис підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.

Однак рішення відправляти на СВО підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше. Поширити

Росія вербує ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після смерті Пригожина цим зайнялася Росгвардія, вербуючи колишніх вагнерівців.