Нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які проходять військову службу. Напередодні повідомлялось, що РФ може відправити підсудних на війну в Україну.
Головні тези:
- Путін амністував підсудних росіян, які воюють чи воюватимуть проти України, звільнюючи їх від кримінальної відповідальності.
- Закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності для засуджених, які прийняли військову службу або мають контракт на службу в армії.
- Росія відправляє на війну проти України підсудних та в'язнів, включно з жінками, яких вербують як штурмовиків та снайперів.
- Спроба Росії вербувати ув'язнених свідчить про виснаження резерву в'язнів.
- Законодавчі дії, що підтримують злочинців, які беруть участь у війні проти України, є прикладом порушення міжнародного права та моралі.
Путін амністував підсудних злочинців, які підуть на війну проти України
Цей закон доповнює положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Російської Федерації.
Зокрема він наказує звільняти від кримінальної відповідальності на стадії судочинства обвинувачених, які проходять військову службу в період мобілізації або уклали контракт про проходження військової служби.
Окрім цього в законі передбачено поширення аналогічного правового механізму на засуджених, вирок щодо яких було ухвалено, проте він не набув законної сили, зокрема й на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі.
Росія відправляє на війну проти України підсудних та в’язнів
Напередодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тис підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.
Росія вербує ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після смерті Пригожина цим зайнялася Росгвардія, вербуючи колишніх вагнерівців.
Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів. Нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти для війни проти України.
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