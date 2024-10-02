Армія злочинців. Путін амністував підсудних росіян, які воюють проти України
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Армія злочинців. Путін амністував підсудних росіян, які воюють проти України

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які проходять військову службу. Напередодні повідомлялось, що РФ може відправити підсудних на війну в Україну.

Головні тези:

  • Путін амністував підсудних росіян, які воюють чи воюватимуть проти України, звільнюючи їх від кримінальної відповідальності.
  • Закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності для засуджених, які прийняли військову службу або мають контракт на службу в армії.
  • Росія відправляє на війну проти України підсудних та в'язнів, включно з жінками, яких вербують як штурмовиків та снайперів.
  • Спроба Росії вербувати ув'язнених свідчить про виснаження резерву в'язнів.
  • Законодавчі дії, що підтримують злочинців, які беруть участь у війні проти України, є прикладом порушення міжнародного права та моралі.

Путін амністував підсудних злочинців, які підуть на війну проти України

Цей закон доповнює положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Російської Федерації.

Зокрема він наказує звільняти від кримінальної відповідальності на стадії судочинства обвинувачених, які проходять військову службу в період мобілізації або уклали контракт про проходження військової служби.

Окрім цього в законі передбачено поширення аналогічного правового механізму на засуджених, вирок щодо яких було ухвалено, проте він не набув законної сили, зокрема й на стадії апеляційного провадження у кримінальній справі.

Росія відправляє на війну проти України підсудних та в’язнів

Напередодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що російська влада може відправити на війну в Україну близько 20 тис підсудних, які перебувають у слідчих ізоляторах.

Однак рішення відправляти на СВО підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше.

Росія вербує ув'язнених з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після смерті Пригожина цим зайнялася Росгвардія, вербуючи колишніх вагнерівців.

Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць як штурмовиків і снайперів. Нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти для війни проти України.

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