РФ атаковала дронами Одессу — вспыхнули пожары, есть пострадавший

6 октября российские оккупанты атаковали Одессу "шахедами". В результате атаки начались пожары на складах, пострадавший.
Главные тезисы
- Российская Федерация осуществила атаку на Одессу с помощью дронов, что привело к возгораниям и пострадавшему человеку.
- Атака повредила гражданскую инфраструктуру, склады и грузовики, вызвав пожары, которые были ликвидированы пожарными.
- Это не первое нападение РФ на город - ранее порт Одессы был атакован ракетой 'Искандер-М', в результате четыре человека получили ранения.
- Правоохранители работают на месте теракта, оказывая помощь пострадавшим и фиксируя последствия преступлений России.
Что известно об обстреле РФ Одессы
Как отмечается, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.
На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.
От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М"
Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека были ранены.
По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители трудятся на месте террористического акта России.
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