РФ атаковала дронами Одессу — вспыхнули пожары, есть пострадавший

6 октября российские оккупанты атаковали Одессу "шахедами". В результате атаки начались пожары на складах, пострадавший.

Что известно об обстреле РФ Одессы

Как отмечается, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.

Страна-агрессор снова атаковала наш город вражескими шахедами. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Поделиться

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М"

Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека были ранены.

По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители трудятся на месте террористического акта России.