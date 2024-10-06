РФ атаковала дронами Одессу — вспыхнули пожары, есть пострадавший
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала дронами Одессу — вспыхнули пожары, есть пострадавший

ДСНС Украины
РФ атаковала дронами Одессу — вспыхнули пожары, есть пострадавший
Read in English
Читати українською

6 октября российские оккупанты атаковали Одессу "шахедами". В результате атаки начались пожары на складах, пострадавший.

Главные тезисы

  • Российская Федерация осуществила атаку на Одессу с помощью дронов, что привело к возгораниям и пострадавшему человеку.
  • Атака повредила гражданскую инфраструктуру, склады и грузовики, вызвав пожары, которые были ликвидированы пожарными.
  • Это не первое нападение РФ на город - ранее порт Одессы был атакован ракетой 'Искандер-М', в результате четыре человека получили ранения.
  • Правоохранители работают на месте теракта, оказывая помощь пострадавшим и фиксируя последствия преступлений России.

Что известно об обстреле РФ Одессы

Как отмечается, в результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.

Страна-агрессор снова атаковала наш город вражескими шахедами. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М"

Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека были ранены.

По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители трудятся на месте террористического акта России.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала ракетами и дронами Одесщину — погибла женщина
Олег Кипер / Одесская ОВА
РФ атаковала ракетами и дронами Одесщину — погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Одесскую область — погибли три пожилых человека
Олег Кипер / Одесская ОВА
пожар в Измаиле
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области — раненые люди
Олег Кипер / Одесская ОВА
РФ атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области — раненые люди

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?