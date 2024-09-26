РФ атаковала ракетами и дронами Одесщину — погибла женщина

В результате ночного удара россиян по Одесщине один человек погиб. Также в области повреждены дома и автомобили.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала Одесщину ракетами и беспилотниками, в результате чего погибла 62-летняя женщина.
- Глава ОВА Олег Кипер сообщил о значительных разрушениях домов и автомобилей в результате атаки РФ на Одесскую область.
- Силы противовоздушной обороны эффективно работали, уничтожив большинство враждебных целей.
- Правоохранители фиксируют природу и масштаб преступления российских вооруженных сил против гражданского населения Одесщины.
- Подробности противовоздушной обороны Украины, сбитых ракет и потерянных дронов в ходе атаки России на украинские регионы.
Что известно об атаке РФ на Одесскую область
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, ночью РФ атаковала Одесщину ракетами и беспилотниками. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.
Также в области повреждены здания и автомобили. Кроме этого горела сухая трава, но пожар уже был потушен.
Глава ОВА отметил, что Силы противовоздушной обороны работали "чрезвычайно напряженно, большинство враждебных целей было уничтожено".
Утренняя дроновая атака прошла без пострадавших.
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракета во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне атаковали Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.
Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск — Россия).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.
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