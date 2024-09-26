РФ атаковала ракетами и дронами Одесщину — погибла женщина

В результате ночного удара россиян по Одесщине один человек погиб. Также в области повреждены дома и автомобили.

Что известно об атаке РФ на Одесскую область

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, ночью РФ атаковала Одесщину ракетами и беспилотниками. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.

Также в области повреждены здания и автомобили. Кроме этого горела сухая трава, но пожар уже был потушен.

Глава ОВА отметил, что Силы противовоздушной обороны работали "чрезвычайно напряженно, большинство враждебных целей было уничтожено".

Утренняя дроновая атака прошла без пострадавших.

Существенные разрушения инфраструктуры также не зафиксированы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины, подытожил Олег Кипер. Поделиться

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракета во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне атаковали Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск — Россия).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили ПС. Поделиться