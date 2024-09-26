РФ атакувала ракетами та дронами Одещину — загинула жінка

Внаслідок нічного удару росіян по Одещині одна людина загинула. Також в області пошкоджені будинки та авто.
Головні тези:
- РФ здійснила атаку на Одещину за допомогою ракет і дронів, загинула 62-річна жінка.
- Сили протиповітряної оборони України працювали напружено, більшість цілей ворога було знищено.
- Росіяни атакували із різних районів, випустивши ракети та дрони, але втрати серед цивільного населення не допущено.
- У результаті протиповітряного бою було збито кілька ракет і дронів, людські жертви і значні руйнування вдалося уникнути.
- Правоохоронці фіксують наслідки злочину РФ проти цивільного населення Одеської області, зокрема реагуючи на ракетні удари та дронові атаки.
Що відомо про атаку РФ на Одеську область
Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, вночі РФ атакувала Одещину ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.
Також в області пошкоджені будівлі та автівки. Окрім цього горіла суха трава, але пожежу вже загасили.
Голова ОВА зазначив, що Сили протиповітряної оборони працювали "надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена".
Ранкова дронова атака минулася без постраждалих.
Сили ППО збили 66 "шахедів" та 4 авіаракети під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — Росія).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
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