У Кривому Розі зросла кількість загиблих через атаку РФ 21 вересня

21 вересня армія РФ завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу зросла кількість загиблих до 4 людей.
Головні тези:
- На фоні ракетної атаки РФ у Кривому Розі 21 вересня, загинуло четверо осіб, серед них дитина та літні жінки.
- Голова Дніпропетровської ОВА підтвердив про смерть чоловіка, пораненого під час удару РФ по місту.
- Наслідками атаки стали дві пожежі приватних будинків, руйнування житлових будинків та автомобілів, а також пошкодження школи та гаражів.
- Удар Росії по Кривому Розі викликав значні матеріальні збитки та призвів до смертей та поранень мирних мешканців міста.
У лікарні помер чоловік після ракетної атаки РФ
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, помер чоловік, поранений внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 21 вересня.
Таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 4.
Що відомо про удар Росії по Кривому Рогу 21 вересня
Російські загарбники атакували ракетами житлові квартали у центрі міста.
Серед загиблих — хлопчик 12 років, літні жінки 77 та 79 років. Одна з них була врятована з-під завалів будинку, але померла в автомобілі швидкої. Поранення отримали 17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років. Вони були доставлені до лікарні.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також зазначив, що наслідок ударів виникли дві пожежі приватних будинків, обидві вночі були локалізовані.
Ще два приватні житлові будинки зруйновано.
Окрім того, наголошується, що постраждали близько 25 приватних будинків, школа, гаражі, легкові автомобілі.
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