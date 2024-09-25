У Кривому Розі зросла кількість загиблих через атаку РФ 21 вересня

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, помер чоловік, поранений внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 21 вересня.

У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося.

Російські загарбники атакували ракетами житлові квартали у центрі міста.

Серед загиблих — хлопчик 12 років, літні жінки 77 та 79 років. Одна з них була врятована з-під завалів будинку, але померла в автомобілі швидкої. Поранення отримали 17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років. Вони були доставлені до лікарні.