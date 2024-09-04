У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Кривий Ріг
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Джерело:  Олександр Вілкул

Станом на 15.15 у Кривому Розі вже 6 поранених після масованої ракетної атаки Росії вранці 4 вересня.

Головні тези:

  • У Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 6 осіб після атаки РФ вранці 4 вересня
  • Серед постраждалих є дитина 10 років та госпіталізована жінка з переломом
  • Після ракетної атаки зафіксовано пошкодження 57 будинків, проводиться оцінка збитків для надання допомоги
  • РФ запустила 42 ракети по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, що призвело до поранень та руйнувань
  • У місті триває робота зі ліквідації наслідків атаки, і забезпечення допомоги постраждалим

У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих після удару РФ

На жаль, вже шість постраждалих внаслідок ранкового ворожого ракетного удару по центру міста — 58-річну жінку госпіталізували з переломом.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років. Вони у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Кривий Ріг після атаки РФ

За уточненою на цей час інформацією пошкоджено вже 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Триває робота з ліквідації наслідків удару. У 103-й школі продовжує працювати Штаб допомоги — ОСБ, плівка, рейки та інше виділені з матрезерва міста та видаються людям. Бригади комунальників та управителів допомагають мешканцям постраждалих будинків.

РФ атакувала Кривий РІг

РФ запустила 42 повітряні цілі по Україні у ніч проти 4 вересня.

У місті пролунали вибухи: російські війська поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.

У результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

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