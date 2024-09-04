У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Станом на 15.15 у Кривому Розі вже 6 поранених після масованої ракетної атаки Росії вранці 4 вересня.
Головні тези:
- У Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 6 осіб після атаки РФ вранці 4 вересня
- Серед постраждалих є дитина 10 років та госпіталізована жінка з переломом
- Після ракетної атаки зафіксовано пошкодження 57 будинків, проводиться оцінка збитків для надання допомоги
- РФ запустила 42 ракети по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу, що призвело до поранень та руйнувань
- У місті триває робота зі ліквідації наслідків атаки, і забезпечення допомоги постраждалим
У Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих після удару РФ
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Таким чином у лікарні перебувають троє постраждалих, одна з яких дівчинка 10 років. Вони у стані середньої тяжкості, медики надають їм усю необхідну допомогу.
За уточненою на цей час інформацією пошкоджено вже 57 багатоквартирних будинків. Проводяться поквартирні та подомові обходи з визначення суми збитків у кожному випадку для подальшого надання матеріальної допомоги з міського бюджету.
РФ атакувала Кривий РІг
РФ запустила 42 повітряні цілі по Україні у ніч проти 4 вересня.
У місті пролунали вибухи: російські війська поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.
У результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.
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