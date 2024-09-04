В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ

Кривой Рог
Read in English
Читати українською
Источник:  Александр Вилкул

По состоянию на 15:15 в Кривом Роге уже 6 раненых после массированной ракетной атаки России утром 4 сентября.

Главные тезисы

  • После ракетной атаки РФ количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до 6 человек, включая ребенка 10 лет и госпитализированную женщину с переломом.
  • В результате атаки было повреждено 57 домов, ведется оценка ущерба для оказания необходимой помощи пострадавшим жителям.
  • Городская администрация продолжает работу по ликвидации последствий атаки и обеспечению помощи пострадавшим, включая выделение необходимых материалов и оказание медицинской помощи.
  • Утренняя атака РФ на Кривой Рог привела к серьезным повреждениям гражданской инфраструктуры.

В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших после удара РФ

К сожалению, уже шесть пострадавших в результате утреннего вражеского ракетного удара по центру города — 58-летнюю женщину госпитализировали с переломом.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Таким образом, в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кривой Рог после атаки РФ

По уточненной в настоящее время информации повреждены уже 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы убытков в каждом случае для дальнейшего предоставления материальной помощи из городского бюджета.

Продолжается работа по ликвидации последствий удара. В 103-й школе продолжает работать Штаб помощи — ОСБ, пленка, рельсы и другие выделенные из матрезерва города и выдаются людям. Бригады коммунальщиков и управляющих помогают жителям пострадавших домов.

РФ атаковала Кривой Рог

РФ запустила 42 воздушных целей по Украине в ночь на 4 сентября.

В городе раздались взрывы: российские войска попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание отеля с 1 по 3 этажа.

В результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Виталий Кличко
Ракеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили семь ракет и 22 ударных дронов РФ при обстреле Украины
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили семь ракет и 22 ударных дронов РФ при обстреле Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?