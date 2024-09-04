В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ

По состоянию на 15:15 в Кривом Роге уже 6 раненых после массированной ракетной атаки России утром 4 сентября.
Главные тезисы
- После ракетной атаки РФ количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до 6 человек, включая ребенка 10 лет и госпитализированную женщину с переломом.
- В результате атаки было повреждено 57 домов, ведется оценка ущерба для оказания необходимой помощи пострадавшим жителям.
- Городская администрация продолжает работу по ликвидации последствий атаки и обеспечению помощи пострадавшим, включая выделение необходимых материалов и оказание медицинской помощи.
- Утренняя атака РФ на Кривой Рог привела к серьезным повреждениям гражданской инфраструктуры.
В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших после удара РФ
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
Таким образом, в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.
По уточненной в настоящее время информации повреждены уже 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы убытков в каждом случае для дальнейшего предоставления материальной помощи из городского бюджета.
РФ атаковала Кривой Рог
РФ запустила 42 воздушных целей по Украине в ночь на 4 сентября.
В городе раздались взрывы: российские войска попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание отеля с 1 по 3 этажа.
В результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.
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