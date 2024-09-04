В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ

По состоянию на 15:15 в Кривом Роге уже 6 раненых после массированной ракетной атаки России утром 4 сентября.

В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших после удара РФ

К сожалению, уже шесть пострадавших в результате утреннего вражеского ракетного удара по центру города — 58-летнюю женщину госпитализировали с переломом. Поделиться

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

Таким образом, в больнице находятся трое пострадавших, одна из которых девочка 10 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кривой Рог после атаки РФ

По уточненной в настоящее время информации повреждены уже 57 многоквартирных домов. Проводятся поквартирные и подомовые обходы по определению суммы убытков в каждом случае для дальнейшего предоставления материальной помощи из городского бюджета.

Продолжается работа по ликвидации последствий удара. В 103-й школе продолжает работать Штаб помощи — ОСБ, пленка, рельсы и другие выделенные из матрезерва города и выдаются людям. Бригады коммунальщиков и управляющих помогают жителям пострадавших домов. Поделиться

РФ атаковала Кривой Рог

РФ запустила 42 воздушных целей по Украине в ночь на 4 сентября.

В городе раздались взрывы: российские войска попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание отеля с 1 по 3 этажа.

В результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.