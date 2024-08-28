Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек

Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой в день, когда город был в трауре после предварительного удара окупантов. Пока известно о 5 раненых.
Главные тезисы
- Пострадали 5 человек в результате атаки вооруженных сил РФ на Кривой Рог.
- Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей в городе.
- В результате российской атаки пострадали 4 мужчины и 1 женщина, находящиеся в больнице.
- Проведены поисково-спасательные работы на месте атаки 27 августа, в результате которой погибли 4 человека.
- Кроме пострадавших людей, пострадали также 8 магазинов, кафе, 14 многоэтажных зданий и около 20 автомобилей.
РФ атаковала баллистикой Кривой Рог
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне ударили по гражданским. В общей сложности пострадали пять человек.
Четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести.
Среди пострадавших и 54-летняя женщина.
По словам главы ОВА, в городе также повреждены инфраструктура и авто, также произошло возгорание.
В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Как отмечается, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.
Поисково-спасательные работы на объекте завершены.
28 августа в Кривом Роге объявили днем траура по погибшим из-за атаки днем раньше.
Следует также отметить, что российские захватчики на этот раз нанесли удар по гражданской баллистике.
Кроме того, Лысак добавил, что в Кривом Роге в результате атаки России были повреждены 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей.
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