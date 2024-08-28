Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек

Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой в день, когда город был в трауре после предварительного удара окупантов. Пока известно о 5 раненых.

РФ атаковала баллистикой Кривой Рог

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне ударили по гражданским. В общей сложности пострадали пять человек.

Четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших и 54-летняя женщина.

По словам главы ОВА, в городе также повреждены инфраструктура и авто, также произошло возгорание.

В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы

Как отмечается, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Поисково-спасательные работы на объекте завершены.

28 августа в Кривом Роге объявили днем ​​траура по погибшим из-за атаки днем ​​раньше.

Следует также отметить, что российские захватчики на этот раз нанесли удар по гражданской баллистике.