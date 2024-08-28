Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура. Пострадали 5 человек
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Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой в день, когда город был в трауре после предварительного удара окупантов. Пока известно о 5 раненых.

Главные тезисы

  • Пострадали 5 человек в результате атаки вооруженных сил РФ на Кривой Рог.
  • Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и автомобилей в городе.
  • В результате российской атаки пострадали 4 мужчины и 1 женщина, находящиеся в больнице.
  • Проведены поисково-спасательные работы на месте атаки 27 августа, в результате которой погибли 4 человека.
  • Кроме пострадавших людей, пострадали также 8 магазинов, кафе, 14 многоэтажных зданий и около 20 автомобилей.

РФ атаковала баллистикой Кривой Рог

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне ударили по гражданским. В общей сложности пострадали пять человек.

Четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших и 54-летняя женщина.

По словам главы ОВА, в городе также повреждены инфраструктура и авто, также произошло возгорание.

В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы

Как отмечается, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Поисково-спасательные работы на объекте завершены.

28 августа в Кривом Роге объявили днем ​​траура по погибшим из-за атаки днем ​​раньше.

Следует также отметить, что российские захватчики на этот раз нанесли удар по гражданской баллистике.

Кроме того, Лысак добавил, что в Кривом Роге в результате атаки России были повреждены 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей.

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