Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби. Постраждало 5 людей

Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою в день, коли місто було в жалобі після попереднього удару окупантів. Наразі відомо про 5 поранених.
Головні тези:
- Російські військові здійснили атаку на Кривий Ріг у день жалоби, поранено 5 мирних жителів.
- В результаті ракетного удару по цивільним об'єктам у місті пошкоджено інфраструктуру та автомобілі.
- Постраждалі отримали осколкові поранення, забої та інші травми, перебувають у лікарні в середньо-тяжкому стані.
РФ атакувала балістикою Кривий Ріг
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни ударили по цивільних. Загалом постраждали п'ятеро людей.
Четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.
Серед потерпілих і 54-річна жінка.
За словами голови ОВА, у місті також пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Як зазначається, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.
Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.
28 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими через атаку днем раніше.
Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.
Окрім того, Лисак додав, що у Кривому Розі в результаті атаки Росії були пошкоджені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок та близько двох десятків авто.
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