Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби. Постраждало 5 людей

Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою в день, коли місто було в жалобі після попереднього удару окупантів. Наразі відомо про 5 поранених.

РФ атакувала балістикою Кривий Ріг

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни ударили по цивільних. Загалом постраждали п'ятеро людей.

Четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих і 54-річна жінка.

За словами голови ОВА, у місті також пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи

Як зазначається, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.

28 серпня у Кривому Розі оголосили днем ​​жалоби за загиблими через атаку днем ​​раніше.

Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.