Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби. Постраждало 5 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби. Постраждало 5 людей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби. Постраждало 5 людей

Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою в день, коли місто було в жалобі після попереднього удару окупантів. Наразі відомо про 5 поранених.

Головні тези:

  • Російські військові здійснили атаку на Кривий Ріг у день жалоби, поранено 5 мирних жителів.
  • В результаті ракетного удару по цивільним об'єктам у місті пошкоджено інфраструктуру та автомобілі.
  • Постраждалі отримали осколкові поранення, забої та інші травми, перебувають у лікарні в середньо-тяжкому стані.

РФ атакувала балістикою Кривий Ріг

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни ударили по цивільних. Загалом постраждали п'ятеро людей. 

Четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих і 54-річна жінка.

За словами голови ОВА, у місті також пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи

Як зазначається, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.

28 серпня у Кривому Розі оголосили днем ​​жалоби за загиблими через атаку днем ​​раніше.

Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.

Окрім того, Лисак додав, що у Кривому Розі в результаті атаки Росії були пошкоджені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок та близько двох десятків авто.

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