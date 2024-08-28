У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

ДСНС України
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
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Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня. Рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

Головні тези:

  • Збільшилася кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по готелю у Кривому Розі.
  • Наразі було деблоковано тіло ще однієї особи, після чого пошуково-рятувальні роботи були завершені.
  • У результаті ракетного удару по готелю було пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоповерхівки та 8 автомобілів.
  • 27 серпня також сталася атака на готель у Краматорську, в результаті загинув британський журналіст Раян Еванс та поранено шестеро людей, з яких 4 - журналісти.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи

Як зазначається, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.

Армія РФ атакувала ракетою готель у Кривому Розі

26 серпня військові РФ атакували ракетою Кривій Ріг. Спочатку повідомлялось, що двоє людей загинули через ракетний удар. Це жінка та чоловік.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

За словами голови ОВА, внаслідок удару пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.  

Також 25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст Раян Еванс.

Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.

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