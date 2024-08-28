У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня. Рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи

Як зазначається, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.

Армія РФ атакувала ракетою готель у Кривому Розі

26 серпня військові РФ атакували ракетою Кривій Ріг. Спочатку повідомлялось, що двоє людей загинули через ракетний удар. Це жінка та чоловік.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

За словами голови ОВА, внаслідок удару пошкоджені 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

Також 25 серпня російські загарбники завдали удару по готелю "Сапфір" у Краматорську — загинув британський журналіст Раян Еванс.

Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких 4 журналістів.