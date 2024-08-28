В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

ДСНС Украины
В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
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Возросло количество жертв в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа. Спасатели деблокировали тело еще одного человека.

Главные тезисы

 

  • В результате удара погибли 4 человека, 5 пострадали, при этом нанесен ущерб зданиям и автомобилям.
  • Поисково-спасательные работы завершены, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего.
  • Тяжелое состояние в больнице находится 43-летняя женщина, еще 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести.
  • Российская армия также атаковала другие объекты на территории Украины, приводя к гибели и ранениям людей, включая иностранных журналистов.

В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы

Как отмечается, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Поисково-спасательные работы на объекте завершены.

Армия РФ атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге

26 августа военные РФ атаковали ракетой Кривой Рог. Сначала сообщалось, что два человека погибли из-за ракетного удара. Это женщина и мужчина.

Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома.

По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Также 25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске — погиб британский журналист Райан Эванс.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.

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