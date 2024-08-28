В Кривом Роге возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

Возросло количество жертв в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа. Спасатели деблокировали тело еще одного человека.
Главные тезисы
- В результате удара погибли 4 человека, 5 пострадали, при этом нанесен ущерб зданиям и автомобилям.
- Поисково-спасательные работы завершены, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего.
- Тяжелое состояние в больнице находится 43-летняя женщина, еще 37-летний мужчина в состоянии средней тяжести.
- Российская армия также атаковала другие объекты на территории Украины, приводя к гибели и ранениям людей, включая иностранных журналистов.
В Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Как отмечается, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.
Поисково-спасательные работы на объекте завершены.
Армия РФ атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге
26 августа военные РФ атаковали ракетой Кривой Рог. Сначала сообщалось, что два человека погибли из-за ракетного удара. Это женщина и мужчина.
Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома.
По словам главы ОВА, в результате удара повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.
Также 25 августа российские захватчики нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске — погиб британский журналист Райан Эванс.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили шесть человек, из которых 4 журналиста.
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