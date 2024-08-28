У Кривому Розі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

У Кривому Розі після обстрілу РФ 28 серпня кількість постраждалих зросла до восьми людей.
Головні тези:
- Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 8 людей внаслідок атаки РФ 28 серпня.
- Серед постраждалих є чоловіки та жінка різних вікових категорій, які отримали поранення різної важкості.
- Під час атаки російські війська завдали удару по цивільним об'єктам, серед яких магазини, кафе, житлові будівлі та автомобілі.
- Внаслідок обстрілу гаражного кооперативу та автопарку пошкоджено 12 автомобілів, а в готелі вибито вікна.
- Наразі на місці працюють всі необхідні служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків атаки.
У Кривому Розі вже 8 поранених через ракетний удар РФ
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Також постраждав 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.
У місті також понівечений гаражний кооператив, 12 авто, також вибиті вікна у готелі. На місці працюють всі служби.
Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби
28 серпня Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою в день, коли місто було в жалобі після попереднього удару окупантів.
Спочатку було відомо про 5 постраждалих. Серед них четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Також серед потерпілих і 54-річна жінка.
27 серпня російські війська вдарили по готелю у Кривому Розі. За останніми даними, чотирьох людей було вбито, ще п'ятеро поранено.
Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.
Окрім того, Лисак додав, що у Кривому Розі в результаті атаки Росії були пошкоджені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок та близько двох десятків авто.
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