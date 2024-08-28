У Кривому Розі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

У Кривому Розі після обстрілу РФ 28 серпня кількість постраждалих зросла до восьми людей.

У Кривому Розі вже 8 поранених через ракетний удар РФ

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також постраждав 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

У місті також понівечений гаражний кооператив, 12 авто, також вибиті вікна у готелі. На місці працюють всі служби.

Військові РФ атакували Кривий Ріг у день жалоби

28 серпня Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою в день, коли місто було в жалобі після попереднього удару окупантів.

Спочатку було відомо про 5 постраждалих. Серед них четверо чоловіків — 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Також серед потерпілих і 54-річна жінка.

27 серпня російські війська вдарили по готелю у Кривому Розі. За останніми даними, чотирьох людей було вбито, ще п'ятеро поранено.

Варто також зазначити, що російські загарбники цього разу завдали удару по цивільних балістикою.