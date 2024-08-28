В Кривом Роге резко возросло количество раненых в результате атаки РФ

В Кривом Роге после обстрела РФ 28 августа количество пострадавших возросло до восьми человек.
Главные тезисы
- Резкое увеличение числа раненых в Кривом Роге после атаки РФ включает 8 пострадавших, госпитализированных в состоянии средней тяжести.
- Атака в Кривом Роге произошла в день траура 28 августа, в результате которой были разрушения магазинов, кафе, жилых домов и автомобилей.
- Среди раненых граждан были 64-летний и 29-летний мужчины, а также 18-летний парень, который получил ранения и будет лечиться амбулаторно.
- Российские войска также атаковали гостиницу в Кривом Роге, в результате чего погибли четыре человека и пятеро были ранены.
В Кривом Роге уже 8 раненых из-за ракетного удара РФ
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также пострадал 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно.
В городе также изуродован гаражный кооператив, 12 авто, также выбиты окна в отеле. На месте работают все службы.
Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура
28 августа Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой в день, когда город был в трауре после предварительного удара окупантов.
Первоначально было известно о 5 пострадавших. Среди них четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Также среди пострадавших и 54-летняя женщина.
27 августа российские войска ударили по гостинице в Кривом Роге. По последним данным, четыре человека были убиты, еще пятеро ранены.
Следует также отметить, что российские захватчики на этот раз нанесли удар по гражданской баллистике.
Кроме того, Лысак добавил, что в Кривом Роге в результате атаки России были повреждены 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около двух десятков автомобилей.
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