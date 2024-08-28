В Кривом Роге резко возросло количество раненых в результате атаки РФ

В Кривом Роге после обстрела РФ 28 августа количество пострадавших возросло до восьми человек.

В Кривом Роге уже 8 раненых из-за ракетного удара РФ

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также пострадал 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно.

В городе также изуродован гаражный кооператив, 12 авто, также выбиты окна в отеле. На месте работают все службы.

Военные РФ атаковали Кривой Рог в день траура

28 августа Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой в день, когда город был в трауре после предварительного удара окупантов.

Первоначально было известно о 5 пострадавших. Среди них четверо мужчин — 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Также среди пострадавших и 54-летняя женщина.

27 августа российские войска ударили по гостинице в Кривом Роге. По последним данным, четыре человека были убиты, еще пятеро ранены.

Следует также отметить, что российские захватчики на этот раз нанесли удар по гражданской баллистике.