В Кривом Роге выросло количество погибших из-за атаки РФ 21 сентября
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге выросло количество погибших из-за атаки РФ 21 сентября

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
В Кривом Роге выросло количество погибших из-за атаки РФ 21 сентября
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21 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела возросло число погибших до 4 человек.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара России по Кривому Рогу 21 сентября число погибших увеличилось до 4 человек, среди которых ребенок и пожилые.
  • Несколько жилых домов были разрушены, школа пострадала, также пострадали гаражи и легковые автомобили.
  • Медики не смогли спасти одного из пострадавших мужчин, который скончался в больнице после атаки.
  • Атака РФ на Кривой Рог привела к серьезным последствиям для населения города, требующих оказания помощи и восстановления поврежденных объектов.

В больнице скончался мужчина после ракетной атаки РФ

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, умер мужчина, раненный в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября.

Таким образом, количество жертв этой атаки возросло до 4.

В больнице скончался 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось.

Что известно об ударе России по Кривому Рогу 21 сентября

Российские захватчики атаковали ракетами жилые кварталы в центре города.

Среди погибших — мальчик 12 лет, пожилые женщины 77 и 79 лет. Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в скорой автомобиле. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также отметил, что в результате ударов возникли два пожара частных домов, обе ночью были локализованы.

Еще два частных жилых дома разрушены.

Кроме того, отмечается, что пострадали около 25 частных домов, школа, гаражи, легковые автомобили.

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