В Кривом Роге выросло количество погибших из-за атаки РФ 21 сентября

21 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела возросло число погибших до 4 человек.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России по Кривому Рогу 21 сентября число погибших увеличилось до 4 человек, среди которых ребенок и пожилые.
- Несколько жилых домов были разрушены, школа пострадала, также пострадали гаражи и легковые автомобили.
- Медики не смогли спасти одного из пострадавших мужчин, который скончался в больнице после атаки.
- Атака РФ на Кривой Рог привела к серьезным последствиям для населения города, требующих оказания помощи и восстановления поврежденных объектов.
В больнице скончался мужчина после ракетной атаки РФ
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, умер мужчина, раненный в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября.
Таким образом, количество жертв этой атаки возросло до 4.
Что известно об ударе России по Кривому Рогу 21 сентября
Российские захватчики атаковали ракетами жилые кварталы в центре города.
Среди погибших — мальчик 12 лет, пожилые женщины 77 и 79 лет. Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в скорой автомобиле. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также отметил, что в результате ударов возникли два пожара частных домов, обе ночью были локализованы.
Еще два частных жилых дома разрушены.
Кроме того, отмечается, что пострадали около 25 частных домов, школа, гаражи, легковые автомобили.
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