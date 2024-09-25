В Кривом Роге выросло количество погибших из-за атаки РФ 21 сентября

21 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. В результате обстрела возросло число погибших до 4 человек.

В больнице скончался мужчина после ракетной атаки РФ

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, умер мужчина, раненный в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 21 сентября.

Таким образом, количество жертв этой атаки возросло до 4.

В больнице скончался 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось. Поделиться

Что известно об ударе России по Кривому Рогу 21 сентября

Российские захватчики атаковали ракетами жилые кварталы в центре города.

Среди погибших — мальчик 12 лет, пожилые женщины 77 и 79 лет. Одна из них была спасена из-под завалов дома, но скончалась в скорой автомобиле. Ранения получили 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они были доставлены в больницу.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также отметил, что в результате ударов возникли два пожара частных домов, обе ночью были локализованы.

Еще два частных жилых дома разрушены.