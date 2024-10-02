РФ атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области — раненые люди

Российская армия атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области. Ранения получили два водителя, один из них — иностранец.

Что известно об обстреле РФ Одесщины

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты РФ атаковали Измаильский район ударными беспилотниками.

Целью россиян, по данным главы ОВА, была припортовая и пограничная инфраструктура.

Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них — гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь, — отметил Олег Кипер. Поделиться

В результате атаки также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину

В ночь на 2 октября российская армия атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed". Наши защитники неба сбили 11 беспилотников.

Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.