РФ атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области — раненые люди

Российская армия атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области. Ранения получили два водителя, один из них — иностранец.
Главные тезисы
- РФ атаковала КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области, ранения получили два водителя, включая гражданина Турции.
- В ответ на атаку российской армии украинские силы обороны сбили 11 ударных БПЛА, запущенных из разных направлений.
- Пожар, вызванный атакой, был оперативно ликвидирован пожарными, а раненые пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
- Российская армия использовала ударные БПЛА типа 'Shahed' в атаке, что привело к потере нескольких беспилотников противника.
- Силы ПВО и другие подразделения украинской обороны эффективно противодействовали атаке РФ, предотвращая дополнительные ущерб и потери.
Что известно об обстреле РФ Одесщины
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты РФ атаковали Измаильский район ударными беспилотниками.
Целью россиян, по данным главы ОВА, была припортовая и пограничная инфраструктура.
В результате атаки также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" во время очередной атаки РФ на Украину
В ночь на 2 октября российская армия атаковала Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed". Наши защитники неба сбили 11 беспилотников.
Как отмечают военные, россияне запускали "Шахеды" из Приморско-Ахтарска и Курска.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны было сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.
В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локационно потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-