РФ атакувала КПП та портову інфраструктуру на Одещині — поранені люди

Російська армія атакувала КПП та портову інфраструктуру в Одеській області. Поранення отримали два водії, один з них - іноземець.

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти РФ атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Ціллю росіян, за даними голови ОВА, була припортова та прикордонна інфраструктура.

Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу, — зазначив Олег Кіпер. Поширити

Внаслідок атаки також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Сили ППО знищили 11 "шахедів" під час чергової атаки РФ на Україну

У ніч на 2 жовтня російська армія атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу "Shahed". Наші оборонці неба збили 11 безпілотників.

Як зазначають військові, росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони було збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.