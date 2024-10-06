РФ атакувала дронами Одесу — спалахнули пожежі, є постраждалий

6 жовтня російські окупанти атакували Одесу “шахедами”. Внаслідок атаки почались пожежі на складах, є постраждалий.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Одесу дронами, що спричинило пожежі та постраждалих.
- Цивільна інфраструктура була пошкоджена, а рятувальники ліквідували пожежі на місці влучання.
- Атака також призвела до поранення чотирьох цивільних осіб, яким надається необхідна допомога.
- Російська ракета Іскандер-М була направлена на порт Одеси, поранивши людей та пошкодивши інфраструктуру.
- Правоохоронці працюють на місці терористичного акту, фіксуючи наслідки та надаючи допомогу пораненим.
Що відомо про обстріл РФ Одеси
Як зазначається, внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.
На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.
Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М"
Армія РФ вдень 20 вересня скерувала ракету на Одесу. Внаслідок атаки четверо людей були поранені.
За даними голови ОВА Олега Кіпера, уламки, попередньо, "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Правоохоронці працюють на місці терористичного акту Росії.
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