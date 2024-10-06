РФ атакувала дронами Одесу — спалахнули пожежі, є постраждалий

6 жовтня російські окупанти атакували Одесу “шахедами”. Внаслідок атаки почались пожежі на складах, є постраждалий.

Що відомо про обстріл РФ Одеси

Як зазначається, внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі.

На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу, — йдеться у повідомленні. Поширити

Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М"

Армія РФ вдень 20 вересня скерувала ракету на Одесу. Внаслідок атаки четверо людей були поранені.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, уламки, попередньо, "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Правоохоронці працюють на місці терористичного акту Росії.