Сили ППО збили два "Кинджали" та понад 30 дронів під час атаки РФ на Україну

7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. Окупанти використовували балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та “шахеди".
Головні тези:
- Російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України, використовуючи балістичні ракети та авіаційні ракети.
- Українські Повітряні сили здійснили успішну оборону, збивши два “Кинджали” та понад 30 ворожих дронів в різних областях країни.
- Мер міста Києва повідомив про виявлення уламків ракет у різних районах, а також про пожежу, можливо, внаслідок падіння уламків.
- За даними радіотехнічних військ, було зафіксовано понад 80 повітряних цілей, на які було спрямовано ракетний удар.
- Активна робота зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони дозволила успішно захистити країну від агресії.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.
Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.
За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети "Кинджал" над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.
На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох "Кинджалів" вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.
Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.
У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса.
Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.
Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.
Наразі пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-