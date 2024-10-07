Сили ППО збили два "Кинджали" та понад 30 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили два "Кинджали" та понад 30 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили два "Кинджали" та понад 30 дронів під час атаки РФ на Україну
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7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. Окупанти використовували балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та “шахеди".

Головні тези:

  • Російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України, використовуючи балістичні ракети та авіаційні ракети.
  • Українські Повітряні сили здійснили успішну оборону, збивши два “Кинджали” та понад 30 ворожих дронів в різних областях країни.
  • Мер міста Києва повідомив про виявлення уламків ракет у різних районах, а також про пожежу, можливо, внаслідок падіння уламків.
  • За даними радіотехнічних військ, було зафіксовано понад 80 повітряних цілей, на які було спрямовано ракетний удар.
  • Активна робота зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони дозволила успішно захистити країну від агресії.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети "Кинджал" над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох "Кинджалів" вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.

Один безпілотник продовжує перебувати у повітрі, бойова робота триває. Інформація щодо подальших влучань уточнюється, — повідомили в ПС.

Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.

У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.

Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують, — повідомив мер.

Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.

Наразі пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.

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