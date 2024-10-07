Сили ППО збили два "Кинджали" та понад 30 дронів під час атаки РФ на Україну

7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. Окупанти використовували балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та “шахеди".

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ.

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому Саваслєйка у Тамбовській області.

За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети "Кинджал" над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один із трьох "Кинджалів" вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.

Один безпілотник продовжує перебувати у повітрі, бойова робота триває. Інформація щодо подальших влучань уточнюється, — повідомили в ПС. Поширити

Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.

У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.

Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують, — повідомив мер. Поширити

Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.