Силы ПВО сбили два "Кинжала" и более 30 дронов во время атаки РФ на Украину

7 октября российские войска нанесли масштабный ракетный удар по территории Украины. Оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и "шахеды".

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, российские ракеты были запущены из Курской и Белгородской областей, а также из районов Орел, Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Около 08:20 враг атаковал тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, поднявшихся с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области.

По данным воздушных сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали более 80 воздушных целей. Оборону осуществляли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

В результате противовоздушного боя были уничтожены две ракеты "Кинжал" над Киевщиной и 32 вражеских дронов в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

В Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов, один из трех "Кинжалов" поразил район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Также, в разных регионах Украины потеряно 37 российских беспилотников, вероятно, из-за активной работы РЭБ.

Один беспилотник продолжает находиться в воздухе, боевая работа продолжается. Информация о дальнейших попаданиях уточняется, — сообщили в ПС. Поделиться

Что известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода.

В Голосеевском упали в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе бушует пожар.

Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы следуют, — сообщил мэр. Поделиться

Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.