Силы ПВО сбили два "Кинжала" и более 30 дронов во время атаки РФ на Украину

7 октября российские войска нанесли масштабный ракетный удар по территории Украины. Оккупанты использовали баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и "шахеды".
Главные тезисы
- Военные Украины отразили активную ракетную атаку российских войск, сбив две ракеты "Кинжал" и более 30 вражеских дронов.
- Ракеты были запущены из разных районов России, а воздушные силы Украины успешно применили зенитные ракетные системы и радиоэлектронную борьбу.
- После противовоздушной обороны в результате ракетной атаки были нанесены удары по дронам, что способствовало минимизации ущерба на Украине.
- Мэр Киева сообщил об обнаружении обломков ракет в некоторых районах города, но по предварительным данным без пострадавших.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, российские ракеты были запущены из Курской и Белгородской областей, а также из районов Орел, Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.
Около 08:20 враг атаковал тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, поднявшихся с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области.
По данным воздушных сил Украины, радиотехнические войска зафиксировали более 80 воздушных целей. Оборону осуществляли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были уничтожены две ракеты "Кинжал" над Киевщиной и 32 вражеских дронов в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
В Харьковской области зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов, один из трех "Кинжалов" поразил район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Также, в разных регионах Украины потеряно 37 российских беспилотников, вероятно, из-за активной работы РЭБ.
Что известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода.
В Голосеевском упали в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе бушует пожар.
Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.
Пожар, который возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, был ликвидирован. Потерпевших нет. В Соломенском районе обломки ракет также обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, во дворе частного дома и возле супермаркета.
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