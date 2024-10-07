Атака РФ на Киев — обломки ракеты упали в 3 районах города, есть повреждения

Российская армия 7 октября атаковала Киев. В результате работы ПВО обломки сбитой ракеты упали в трех районах города, есть незначительные разрушения.

Что известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода.

В Голосеевском упали в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

По предварительным данным, ракетами Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе бушует пожар.

Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы следуют, — сообщил мэр. Поделиться

Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.

Пожар, который возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, был ликвидирован. Потерпевших нет. В Соломенском районе обломки ракет также обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, во дворе частного дома и возле супермаркета.

Россия ночью атаковала Киев дронами

Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются, — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА. Поделиться