Атака РФ на Киев — обломки ракеты упали в 3 районах города, есть повреждения
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Киев — обломки ракеты упали в 3 районах города, есть повреждения

КГВА
Атака РФ на Киев — обломки ракеты упали в 3 районах города, есть повреждения
Читати українською

Российская армия 7 октября атаковала Киев. В результате работы ПВО обломки сбитой ракеты упали в трех районах города, есть незначительные разрушения.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки Российской армии на Киев обломки ракеты упали в трех районах города, нанеся незначительные разрушения.
  • Мэр Киева сообщил о наличии обломков в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Пожар в Соломенском районе возможно был вызван падением обломков ракеты.
  • Российские дроны также были отправлены на атаку Киева 7 октября. Силами ПВО все угрозы были обезврежены без пострадавших.
  • Это четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года. Информация об ущербе и пострадавших уточняется и обновляется.
  • Очевидцы сообщают, что обломки ракеты упали на крыши зданий, пешеходные переходы и частные территории. Службы работают на местах происшествий.

Что известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода.

В Голосеевском упали в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Киеву.

По предварительным данным, ракетами Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе бушует пожар.

Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы следуют, — сообщил мэр.

Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.

Пожар, который возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, был ликвидирован. Потерпевших нет. В Соломенском районе обломки ракет также обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, во дворе частного дома и возле супермаркета.

Россия ночью атаковала Киев дронами

Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются, — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Это была четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно
КГВА
РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ
Руслан Кравченко
В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве прогремели взрывы — что известно
КГВА
В Киеве прогремели взрывы — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?