Атака РФ на Киев — обломки ракеты упали в 3 районах города, есть повреждения

Российская армия 7 октября атаковала Киев. В результате работы ПВО обломки сбитой ракеты упали в трех районах города, есть незначительные разрушения.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки Российской армии на Киев обломки ракеты упали в трех районах города, нанеся незначительные разрушения.
- Мэр Киева сообщил о наличии обломков в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. Пожар в Соломенском районе возможно был вызван падением обломков ракеты.
- Российские дроны также были отправлены на атаку Киева 7 октября. Силами ПВО все угрозы были обезврежены без пострадавших.
- Это четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года. Информация об ущербе и пострадавших уточняется и обновляется.
- Очевидцы сообщают, что обломки ракеты упали на крыши зданий, пешеходные переходы и частные территории. Службы работают на местах происшествий.
Что известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском — вблизи пешеходного перехода.
В Голосеевском упали в одном месте — на тротуар, в другом — обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места.
Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Киеву.
По предварительным данным, ракетами Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Соломенском районе бушует пожар.
Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.
Пожар, который возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, был ликвидирован. Потерпевших нет. В Соломенском районе обломки ракет также обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, во дворе частного дома и возле супермаркета.
Россия ночью атаковала Киев дронами
Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.
Это была четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года.
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