Атака РФ на Київ — уламки ракети впали у 3 районах міста, є пошкодження

Російська армія 7 жовтня атакувала Київ. У результаті роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах міста, є незначні руйнування.

Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.

У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву.

За попередніми даними, ракетами Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.

Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують, — повідомив мер. Поширити

Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.

Наразі пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.

Росія вночі атакувала Київ дронами

Вночі 7 жовтня російській БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються, — розповів Сергій Попко, начальник КМВА. Поширити