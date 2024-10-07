Атака РФ на Київ — уламки ракети впали у 3 районах міста, є пошкодження
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Київ — уламки ракети впали у 3 районах міста, є пошкодження

КМВА
Атака РФ на Київ — уламки ракети впали у 3 районах міста, є пошкодження
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Російська армія 7 жовтня атакувала Київ. У результаті роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах міста, є незначні руйнування.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила атаку на Київ, у результаті уламки ракети впали у трьох районах міста.
  • Внаслідок ракетної атаки пошкоджено покрівлю будинків та спричинено пожежу у Солом'янському районі.
  • Російські дрони також вночі атакували Київ, але були знешкоджені силами ППО без постраждалих.
  • Це вже четвертий випадок повітряної атаки на Київ з початку жовтня 2024 року.
  • Інформація про руйнування та постраждалих продовжує уточнюватися, владні структури оперативно працюють на місцях.

Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.

У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву.

За попередніми даними, ракетами Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.

Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують, — повідомив мер.

Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.

Наразі пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.

Росія вночі атакувала Київ дронами

Вночі 7 жовтня російській БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються, — розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня 2024 року.

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