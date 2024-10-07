Атака РФ на Київ — уламки ракети впали у 3 районах міста, є пошкодження

Російська армія 7 жовтня атакувала Київ. У результаті роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах міста, є незначні руйнування.
Головні тези:
- Російська армія здійснила атаку на Київ, у результаті уламки ракети впали у трьох районах міста.
- Внаслідок ракетної атаки пошкоджено покрівлю будинків та спричинено пожежу у Солом'янському районі.
- Російські дрони також вночі атакували Київ, але були знешкоджені силами ППО без постраждалих.
- Це вже четвертий випадок повітряної атаки на Київ з початку жовтня 2024 року.
- Інформація про руйнування та постраждалих продовжує уточнюватися, владні структури оперативно працюють на місцях.
Що відомо про наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі уламки виявлено в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському — поблизу пішохідного переходу.
У Голосіївському впали в одному місці — на тротуар, в іншому — уламок пробив дах службового мікроавтобуса. Всі служби прямують на місця.
Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що близько 08:30 росіяни завдали ракетного удару по Києву.
За попередніми даними, ракетами Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.
Згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі вирує пожежа.
Попко зазначив, що у Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.
Наразі пожежу, яка виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. У Солом’янському районі уламки ракет також виявили біля під’їзду одного з багатоквартирних будинків, на подвір’ї приватного будинку та біля супермаркета.
Росія вночі атакувала Київ дронами
Вночі 7 жовтня російській БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.
Це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня 2024 року.
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