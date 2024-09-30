У шести районах Київщини є руйнування та пожежі через масовану атаку РФ

30 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку ударними дронами на Київську область. Уламки збитих цілей та руйнування є в шести районах регіону.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київщину

Як повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, повітряна тривога тривала 7 годин. Під час відбиття атаки були знищені усі повітряні цілі.

Постраждалих серед цивільних немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Проте уламки збитих цілей були виявлені в шести районах області.

Зокрема в п'яти районах внаслідок падіння уламків виникли загоряння трав'яного настилу та стерні. Також в одному із районів — сталась пожежа у приватному будинку, а в іншому — уламки пошкодили цвинтар.

Сили ППО збили 67 "шахедів" та ракету під час атаки РФ на Україну

У ніч на 30 вересня армія РФ атакувала Україну 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами".

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях".

Повідомляється, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три були локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — зазначили у ПС. Поширити

Повідомляється, що "Шахеди" загарбники запускали районів російських міст Курськ, Єйськ, Орел:

балістичну ракету "Іскандер-М" — із окупованого Криму

керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області

протирадіолокаційну ракету Х-31П — із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.