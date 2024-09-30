В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ

30 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку ударными дронами на Киевскую область. Обломки сбитых целей и разрушения есть в шести районах региона.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ ударными дронами привела к разрушениям и пожарам в шести районах Киевщины.
- Отражение атаки позволило уничтожить все воздушные цели и избежать пострадавших среди гражданских.
- Силы ПВО успешно сбили 67 “шахедов” и одну ракету, предотвратив разрушения в нескольких областях Украины.
- Авиация, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ активно участвовали в отражении атаки силами РФ на Киевщину.
- Последствия атаки включают разрушения, возгорания травы, пожары в частных домах и повреждения кладбищ.
Что известно о последствиях атаки РФ на Киевщину
Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, воздушная тревога продолжалась 7 часов. При отражении атаки были уничтожены все воздушные цели.
Пострадавших среди гражданских нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
Однако обломки сбитых целей были обнаружены в шести районах области.
В частности, в пяти районах вследствие падения обломков возникли возгорание травяного настила и стерни. Также в одном из районов произошел пожар в частном доме, а в другом — обломки повредили кладбище.
Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину
В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала Украину 3 ракетами разных типов и 73 "Шахедами".
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях ".
Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.
Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали районов российских городов Курск, Ейск, Орел:
баллистическую ракету "Искандер-М" — из оккупированного Крыма
управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области
противорадиолокационная ракета Х-31П — из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
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