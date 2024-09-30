В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ

30 сентября армия РФ совершила очередную массированную атаку ударными дронами на Киевскую область. Обломки сбитых целей и разрушения есть в шести районах региона.

Что известно о последствиях атаки РФ на Киевщину

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, воздушная тревога продолжалась 7 часов. При отражении атаки были уничтожены все воздушные цели.

Пострадавших среди гражданских нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Однако обломки сбитых целей были обнаружены в шести районах области.

В частности, в пяти районах вследствие падения обломков возникли возгорание травяного настила и стерни. Также в одном из районов произошел пожар в частном доме, а в другом — обломки повредили кладбище.

Силы ПВО сбили 67 "шахедов" и ракету во время атаки РФ на Украину

В ночь на 30 сентября армия РФ атаковала Украину 3 ракетами разных типов и 73 "Шахедами".

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях ".

Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, — отметили в ПС. Поделиться

Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали районов российских городов Курск, Ейск, Орел:

баллистическую ракету "Искандер-М" — из оккупированного Крыма

управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области

противорадиолокационная ракета Х-31П — из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.