У Києві пролунали вибухи — що відомо

У Києві 7 жовтня вранці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів.

У Києві працювала ППО

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги, — написав начальник КМВА Сергій Попко. Поширити

Про роботу протиповітряної оборони також повідомив і мер столиці Віталій Кличко.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває,- заявив він. Поширити

Згодом Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві була оголошена о 08:26. Причиною тому є зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Пізніше Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Росія вкотре атакувала Київ дронами

Вночі 7 жовтня російській БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються, — розповів Сергій Попко, начальник КМВА. Поширити