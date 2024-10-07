У Києві пролунали вибухи — що відомо

У Києві 7 жовтня вранці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів.
Головні тези:
- У Київі пролунали вибухи, пов'язані з пусками ракет “Кинджал” на Старокостянтинів.
- Протиповітряна оборона працює у місті, а мер Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.
- Російські дрони намагалися напасти на Київ, однак були виявлені та знищені ППО.
- Це вже четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня 2024 року.
- Дані щодо руйнувань чи постраждалих поки не надходили, ситуація постійно оновлюється.
У Києві працювала ППО
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.
Про роботу протиповітряної оборони також повідомив і мер столиці Віталій Кличко.
Згодом Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце.
Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві була оголошена о 08:26. Причиною тому є зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Пізніше Повітряні сили повідомили про пуски ракет.
Росія вкотре атакувала Київ дронами
Вночі 7 жовтня російській БпЛА заходили на Київ хвилями та з різних напрямків.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкодженні.
Це була четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня 2024 року.
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