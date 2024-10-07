В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве 7 октября утром раздались взрывы. Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов.

В Киеве работала ПВО

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги, — написал начальник КМВА Сергей Попко. Поделиться

О работе противовоздушной обороны также сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается, — заявил он. Поделиться

Впоследствии Кличко сообщил, что по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08.26. Причиной тому является взлет истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Позже Воздушные силы сообщили о пусках ракет.

Россия в очередной раз атаковала Киев дронами

Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются, — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА. Поделиться