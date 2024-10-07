В Киеве прогремели взрывы — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве прогремели взрывы — что известно

КГВА
В Киеве прогремели взрывы — что известно
Read in English
Читати українською

В Киеве 7 октября утром раздались взрывы. Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов.

Главные тезисы

  • Утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы, связанные с пусками ракет Х-47М2 “Кинжал” с носителей МиГ-31К. ПВО столицы было в состоянии боевой готовности.
  • Мэр Киева и начальник КМВА призвали горожан находиться в укрытиях из-за ракетной опасности. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
  • Русские дроны атаковали Киев, однако все угрозы были успешно обезврежены противовоздушной обороной. Это четвертая воздушная атака на столицу за октябрь.
  • Ведется оперативное строительство и уточнение информации о произошедших событиях. Российская авиация продолжает угрожать безопасности Киева.
  • Воздушные силы сообщили о сбрасывании обломков ракеты в Соломенском районе. Наблюдается напряженная обстановка вокруг столицы, требующая бдительности и реагирования.

В Киеве работала ПВО

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги, — написал начальник КМВА Сергей Попко.

О работе противовоздушной обороны также сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается, — заявил он.

Впоследствии Кличко сообщил, что по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08.26. Причиной тому является взлет истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Позже Воздушные силы сообщили о пусках ракет.

Россия в очередной раз атаковала Киев дронами

Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются, — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Это была четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские дроны атакуют разные регионы Украины — в Киевской области работает ПВО
Воздушные Силы ВСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно
КГВА
РФ масштабно атаковала Киев "шахедами" — что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ
Руслан Кравченко
В шести районах Киевщины есть разрушения и пожары из-за массированной атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?