В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве 7 октября утром раздались взрывы. Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов.
Главные тезисы
- Утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы, связанные с пусками ракет Х-47М2 “Кинжал” с носителей МиГ-31К. ПВО столицы было в состоянии боевой готовности.
- Мэр Киева и начальник КМВА призвали горожан находиться в укрытиях из-за ракетной опасности. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.
- Русские дроны атаковали Киев, однако все угрозы были успешно обезврежены противовоздушной обороной. Это четвертая воздушная атака на столицу за октябрь.
- Ведется оперативное строительство и уточнение информации о произошедших событиях. Российская авиация продолжает угрожать безопасности Киева.
- Воздушные силы сообщили о сбрасывании обломков ракеты в Соломенском районе. Наблюдается напряженная обстановка вокруг столицы, требующая бдительности и реагирования.
В Киеве работала ПВО
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.
О работе противовоздушной обороны также сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Впоследствии Кличко сообщил, что по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место.
Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08.26. Причиной тому является взлет истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". Позже Воздушные силы сообщили о пусках ракет.
Россия в очередной раз атаковала Киев дронами
Ночью 7 октября русская БПЛА заходила в Киев волнами и по разным направлениям.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены.
Это была четвёртая воздушная атака на Киев с начала октября 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-