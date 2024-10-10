Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 41 вражеский "шахед".

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ на Украину было сбито 41 беспилотное летательное аппарат (БПЛА).
  • Детали атаки включали баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и зенитные управляемые ракеты.
  • Противодействовали нападению авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
  • Атака РФ повлекла за собой поражение гражданских объектов и инфраструктуры в нескольких областях Украины.
  • Состояние боевых действий остается напряженным, с активным использованием разведывательных беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков — ТОТ Крыма);

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной Донбасса);

  • 62 ударные БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

Фото — t.me/kpszsu

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях, отмечают военные.

Отмечается, что 14 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе.

По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БПЛА (вероятно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.

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