Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 41 вражеский "шахед".
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Украину было сбито 41 беспилотное летательное аппарат (БПЛА).
- Детали атаки включали баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и зенитные управляемые ракеты.
- Противодействовали нападению авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
- Атака РФ повлекла за собой поражение гражданских объектов и инфраструктуры в нескольких областях Украины.
- Состояние боевых действий остается напряженным, с активным использованием разведывательных беспилотников.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:
2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков — ТОТ Крыма);
1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);
3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной Донбасса);
62 ударные БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Отмечается, что 14 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе.
По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БПЛА (вероятно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.
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