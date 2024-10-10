Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА и ракетами разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 41 вражеский "шахед".

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков — ТОТ Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной Донбасса);

62 ударные БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

Фото — t.me/kpszsu

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БпЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях, отмечают военные. Поделиться

Отмечается, что 14 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

В результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе.

По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БПЛА (вероятно ударные) - в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.