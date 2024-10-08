Силы ПВО сбили 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

8 октября войска РФ совершили атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 19 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска.
Главные тезисы
- Во время атаки РФ на Одесскую область силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы успешно сбили 18 вражеских беспилотников.
- Большинство беспилотных летательных аппаратов были уничтожены ПВО, что позволило избежать человеческих жертв и серьезных разрушений.
- Одесская область стала целью ночной атаки РФ, в результате чего произошли возгорания и повреждения зданий в различных районах.
- Атака включала запуск баллистических ракет и ударных беспилотников из разных районов, однако силы ПВО смогли успешно отразить угрозу.
- Эти действия агрессоров подтверждают необходимость укрепления обороноспособности и защиты территориальной целостности Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя все 19 вражеских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областями.
В частности, 18 беспилотников сбили Силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Один беспилотник вернулся на территорию России, не нанеся удара.
РФ ночью обстреляла Одесскую область дронами
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, большинство беспилотных летательных аппаратов были успешно уничтожены ПВО. В частности, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
В то же время в результате атаки:
в Черноморске произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 квадратных метров оперативно ликвидирован;
в Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием. Огонь на площади 50 квадратных метров также был ликвидирован;
один беспилотник свалился на открытой местности без детонации.
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