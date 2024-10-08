Силы ПВО сбили 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

8 октября войска РФ совершили атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 19 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска.

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Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя все 19 вражеских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областями.

В частности, 18 беспилотников сбили Силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Один беспилотник вернулся на территорию России, не нанеся удара.

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Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, большинство беспилотных летательных аппаратов были успешно уничтожены ПВО. В частности, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Российские агрессоры с полуночи и до рассвета в течение четырех часов терроризировали Одесщину ударными беспилотниками, — сообщил Кипер. Поделиться

В то же время в результате атаки: