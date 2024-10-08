Сили ППО збили 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

8 жовтня війська РФ здійснили атаку на Одеську область. Окупанти запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 19 ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарську.
Головні тези:
- Сили української авіації, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ збили 18 ворожих безпілотників.
- Атака РФ на Україну за участю балістичних ракет та безпілотників сталася у Одеській області.
- Ударні безпілотники були знищені над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями.
- ППО успішно захистились від нічного обстрілу дронами РФ у Одеській області, у результаті чого уникнуто людських жертв.
- Атака призвела до пожеж та матеріальних пошкоджень в Чорноморську та Одеському районі, проте загалом ситуацію оперативно ліквідували.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою всі 19 ворожих безпілотників були знищені в повітряному просторі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями.
Зокрема, 18 безпілотників збили Сили української авіації, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.
Один безпілотник повернувся на територію Росії, не завдавши удару.
РФ вночі обстріляла Одеську область дронами
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, більшість безпілотних літальних апаратів були успішно знищені ППО. Зокрема обійшлось без людських жертв та постраждалих.
Водночас внаслідок атаки:
у Чорноморську сталось загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 квадратних метрів оперативно ліквідували;
в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 квадратних метрів також було ліквідовано;
один безпілотник впав на відкритій території без детонації.
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