Сили ППО збили 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

8 жовтня війська РФ здійснили атаку на Одеську область. Окупанти запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 19 ударних безпілотників з Приморсько-Ахтарську.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою всі 19 ворожих безпілотників були знищені в повітряному просторі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Вінницькою та Тернопільською областями.

Зокрема, 18 безпілотників збили Сили української авіації, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.

Один безпілотник повернувся на територію Росії, не завдавши удару.

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Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, більшість безпілотних літальних апаратів були успішно знищені ППО. Зокрема обійшлось без людських жертв та постраждалих.

Російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками, — повідомив Кіпер. Поширити

Водночас внаслідок атаки: