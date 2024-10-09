Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T

Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Зокрема мова йде про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM) та малої дальності (SLS).
Головні тези:
- Україна отримала від Німеччини дві системи ППО Iris-T для покращення протиповітряної оборони.
- Німеччина також передала новий військовий пакет, який включає снаряди, безпілотні кораблі, розвідувальні безпілотники та інше сучасне обладнання.
- У рамках військового пакету допомоги Україні надано систему ППО Patriot та велику кількість військової техніки та боєприпасів.
- Німеччина продовжить постачання легкої бронетехніки, основних бойових танків та артилерійських боєприпасів Україні.
Україна отримала від Німеччини дві системи ППО Iris-T
Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг повідомив що минулого тижня Німеччина доставила батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS.
Крістіан Фройдінг також зазначив, що до кінця року Німеччина планує передати Україні ще дві зенітні системи.
Окрім цього, Німеччина продовжить постачання легкої бронетехніки, основних бойових танків та значної кількості артилерійських боєприпасів.
Генерал додав, що фінансування батареї IRIS-T SLM частково здійснювалося Норвегією в рамках німецької ініціативи.
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
Напередодні Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Новий пакет допомоги включає:
одну систему ППО IRIS-T SLS;
14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
10 безпілотних надводних кораблів;
16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
шість високомобільних саперних екскаваторів;
одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
55 тисяч аптечок першої допомоги;
700 штурмових гвинтівок MK 556;
10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
50 гвинтівок CR 308.
Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.
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