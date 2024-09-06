Німеччина планує передати Україні Iris-T і САУ Panzerhaubitz 2000. Що відомо

У найближчі місяці Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T та самохідні установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Про це 6 вересня під час засідання «Рамштайну» заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Німеччина передасть Україні Iris-T і САУ

Країна-партнер продовжить підсилювати Київ, зосередившись на передачі систем ППО та артилерії.

ППО залишається основним акцентом німецької військової підтримки України. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Німеччина раніше передала три системи Patriot з власних запасів. Разом з ними були відправлені запчастини та ракети.

Загальна кількість ППО Iris-T для України від Німеччини складає 24 системи. З них передали поки тільки сім.

Ми фінансуємо (виробництво ― ред.) 12 систем Iris-T SLM і 12 Iris-T SLS. Таким чином ми фінансуємо та передаємо загалом 24 системи Iris-T, включно з ракетами, ― сказав Пісторіус. Поширити

Берлін також передасть Києву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. З них шість відправлять у 2024 році, і ще шість ― у 2025-му.

Загальна вартість САУ, постачання яких анонсував Пісторіус, складає 150 млн євро.

Міністр зазначив, що Німеччина також передасть Україні машини для розмінування та обладнання для будівництва мостів. Крім цього, на базах країни проводять навчання українських військових.

«Рамштайн» проходить 6 вересня

Чергове засідання Контактної групи з оборони України проходить на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Засідання відвідав президент України Володимир Зеленський. Він хоче отримати більшу підтримку від партнерів.

Зеленський і раніше був присутнім на «Рамштайні», але підключався по відеозв’язку. Цього разу він вирішив особисто приїхати у Німеччину.