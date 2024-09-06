Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000. Что известно

В ближайшие месяцы Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и самоходные установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Об этом 6 сентября во время заседания Рамштайна заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Главные тезисы
- Германия планирует передать Украине системы противовоздушной обороны Iris-T и самоходные установки Panzerhaubitz 2000.
- Партнерство между Германией и Украиной сосредоточено на укреплении обороноспособности Киева посредством передачи систем ПВО и артиллерии.
- Германия также передаст Украине машины для разминирования и оборудование для строительства мостов.
Германия передаст Украине Iris-T и САУ
Страна-партнер продолжит усиливать Киев, сосредоточившись на передаче систем ПВО и артиллерии.
Германия ранее передала три системы Patriot из собственных запасов. Вместе с ними были отправлены запчасти и ракеты.
Общее количество ПВО Iris-T для Украины от Германии составляет 24 системы. Из них передали пока только семь.
Берлин также передаст Киеву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. Из них шесть отправят в 2024 году, и еще шесть — в 2025-м.
Общая стоимость САУ, поставки которых анонсировал Писториус, составляет 150 млн евро.
Министр также отметил, что Германия передаст Украине машины для разминирования и оборудование для строительства мостов. Кроме этого, на базах страны проводят учения украинских военных.
"Рамштайн" проходит 6 сентября
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины проходит на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Заседание посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет получить больше поддержки от партнеров.
Зеленский и ранее присутствовал на «Рамштайне», но подключался по видеосвязи. В этот раз он решил лично приехать в Германию.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении пакета военной помощи на сумму в 250 млн долларов.
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