Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000. Что известно

Iris-T
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Источник:  Укринформ

В ближайшие месяцы Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и самоходные установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Об этом 6 сентября во время заседания Рамштайна заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Главные тезисы

  • Германия планирует передать Украине системы противовоздушной обороны Iris-T и самоходные установки Panzerhaubitz 2000.
  • Партнерство между Германией и Украиной сосредоточено на укреплении обороноспособности Киева посредством передачи систем ПВО и артиллерии.
  • Германия также передаст Украине машины для разминирования и оборудование для строительства мостов.

Германия передаст Украине Iris-T и САУ

Страна-партнер продолжит усиливать Киев, сосредоточившись на передаче систем ПВО и артиллерии.

ПВО остается основным акцентом немецкой военной поддержки Украины.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Германия ранее передала три системы Patriot из собственных запасов. Вместе с ними были отправлены запчасти и ракеты.

Общее количество ПВО Iris-T для Украины от Германии составляет 24 системы. Из них передали пока только семь.

Мы финансируем (производство – ред.) 12 систем Iris-T SLM и 12 Iris-T SLS. Таким образом, мы финансируем и передаем в общей сложности 24 системы Iris-T, включая ракеты, ― сказал Писториус.

Берлин также передаст Киеву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. Из них шесть отправят в 2024 году, и еще шесть — в 2025-м.

Общая стоимость САУ, поставки которых анонсировал Писториус, составляет 150 млн евро.

Министр также отметил, что Германия передаст Украине машины для разминирования и оборудование для строительства мостов. Кроме этого, на базах страны проводят учения украинских военных.

"Рамштайн" проходит 6 сентября

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины проходит на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Заседание посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет получить больше поддержки от партнеров.

Зеленский и ранее присутствовал на «Рамштайне», но подключался по видеосвязи. В этот раз он решил лично приехать в Германию.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении пакета военной помощи на сумму в 250 млн долларов.

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