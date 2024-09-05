Раммштайн-24. Какие основные темы новой встречи по вопросам обороны Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Раммштайн-24. Какие основные темы новой встречи по вопросам обороны Украины

Рамштайн
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Источник:  Укринформ

Встреча участников коалиции в формате Рамштайн сфокусирует внимание на усилении возможностей ПВО для Украины, Коалиции воздушных сил, а также активизации оборонной промышленности стран-участниц.

Главные тезисы

  • Основные темы встречи в формате Рамштайн-24 включают усиление ПВО для Украины и активизацию оборонной промышленности.
  • Ключевое внимание уделяется вопросам обновления коалиций возможностей UDCG и поддержке Украины в долгосрочной перспективе.
  • 24-я встреча в рамках инициативы формата Рамштайн играет значительную роль в обеспечении безопасности и свободы в Украине.
  • На встрече участников Контактной группы будут рассмотрены вопросы усиления возможностей ПВО и активизации оборонно-промышленных баз стран-участниц.
  • Участники подчеркнули важность сотрудничества в области военной техники и его влияние на международную безопасность и свободу.

6 сентября состоится Рамштайн-24

Об этом сообщила 5 сентября заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Ключевые аспекты заседания UDCG (Контактной группы по обороне Украины — англ.) будут включать усиление возможностей противовоздушной обороны Украины, обновление коалиций возможностей UDCG, включая коалицию ВВС, а также активизацию оборонно-промышленных баз стран коалиции, чтобы обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Сабрина Сингх

Сабрина Сингх

Заместитель представителя Пентагона

В этой связи она подчеркнула, что "Украина имеет значение как для американской, так и для международной безопасности". Кроме того, по ее словам, усилия участников Контактной группы «продолжают играть важную роль в борьбе Украины за свободу и суверенитет».

Кто будет на Рамштайне-24

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины, так называемого формата «Рамштайн», состоится в очном режиме в Германии 6 сентября.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отбудут в авиабазу «Рамштайн» в Германии, чтобы провести очное заседание Контактной группы по обороне Украины 6 сентября.

Он отметил, что это будет уже 24-я встреча с тех пор, как глава Пентагона Ллойд Остин инициировал этот формат в апреле 2022 года.

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