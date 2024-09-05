Раммштайн-24. Какие основные темы новой встречи по вопросам обороны Украины

Встреча участников коалиции в формате Рамштайн сфокусирует внимание на усилении возможностей ПВО для Украины, Коалиции воздушных сил, а также активизации оборонной промышленности стран-участниц.
Главные тезисы
- Основные темы встречи в формате Рамштайн-24 включают усиление ПВО для Украины и активизацию оборонной промышленности.
- Ключевое внимание уделяется вопросам обновления коалиций возможностей UDCG и поддержке Украины в долгосрочной перспективе.
- 24-я встреча в рамках инициативы формата Рамштайн играет значительную роль в обеспечении безопасности и свободы в Украине.
- На встрече участников Контактной группы будут рассмотрены вопросы усиления возможностей ПВО и активизации оборонно-промышленных баз стран-участниц.
- Участники подчеркнули важность сотрудничества в области военной техники и его влияние на международную безопасность и свободу.
6 сентября состоится Рамштайн-24
Об этом сообщила 5 сентября заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.
В этой связи она подчеркнула, что "Украина имеет значение как для американской, так и для международной безопасности". Кроме того, по ее словам, усилия участников Контактной группы «продолжают играть важную роль в борьбе Украины за свободу и суверенитет».
Кто будет на Рамштайне-24
Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины, так называемого формата «Рамштайн», состоится в очном режиме в Германии 6 сентября.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
Он отметил, что это будет уже 24-я встреча с тех пор, как глава Пентагона Ллойд Остин инициировал этот формат в апреле 2022 года.
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