Рамштайн-24. Які основні теми нової зустрічі з питань оборони України
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Рамштайн-24. Які основні теми нової зустрічі з питань оборони України

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Джерело:  Укрінформ

Зустріч учасників коаліції у форматі «Рамштайн» сфокусує увагу на посиленні можливостей ППО для України, Коаліції повітряних сил, а також активізації оборонної промисловості країн-учасниць.

Головні тези:

  • Зустріч у форматі Рамштайн-24 розгляне питання посилення можливостей ППО для України.
  • Активізація оборонної промисловості країн-учасниць та співпраця у галузі військової техніки буде під ключовим увагою.
  • Учасники зустрічі зазначили важливе значення України для міжнародної безпеки та свободи.
  • Це 24-та зустріч в рамках ініціативи, започаткованої главою Пентагону у квітні 2022 року.
  • Рамштайн-24 відіграє важливу роль у підтримці України в довгостроковій перспективі.

6 вересня відбудеться Рамштайн-24

Про це повідомила 5 вересня заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Ключові аспекти засідання UDCG (Контактної групи з питань оборони України — англ.) включатимуть посиленням можливостей протиповітряної оборони України, оновлення коаліцій можливостей UDCG, включно з коаліцією ВПС, а також активізацію оборонно-промислових баз країн коаліції, щоби забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі.

Сабріна Сінгх

Сабріна Сінгх

Заступниця речника Пентагону

У цьому зв’язку вона підкреслила, що «Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки». Крім того, за її словами, зусилля учасників Контактної групи «надалі відіграють важливу роль у боротьбі України за свободу й суверенітет».

Хто буде на Рамштайні-24

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн», відбудеться в очному режимі у Німеччині 6 вересня.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відбудуть до авіабази «Рамштайн» у Німеччині, щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня.

Він зазначив, що це буде вже 24-та зустріч відтоді, як глава Пентагону Ллойд Остін ініціював цей формат у квітні 2022 року.

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