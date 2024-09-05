Рамштайн-24. Які основні теми нової зустрічі з питань оборони України

Зустріч учасників коаліції у форматі «Рамштайн» сфокусує увагу на посиленні можливостей ППО для України, Коаліції повітряних сил, а також активізації оборонної промисловості країн-учасниць.
Головні тези:
- Зустріч у форматі Рамштайн-24 розгляне питання посилення можливостей ППО для України.
- Активізація оборонної промисловості країн-учасниць та співпраця у галузі військової техніки буде під ключовим увагою.
- Учасники зустрічі зазначили важливе значення України для міжнародної безпеки та свободи.
- Це 24-та зустріч в рамках ініціативи, започаткованої главою Пентагону у квітні 2022 року.
- Рамштайн-24 відіграє важливу роль у підтримці України в довгостроковій перспективі.
6 вересня відбудеться Рамштайн-24
Про це повідомила 5 вересня заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
У цьому зв’язку вона підкреслила, що «Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки». Крім того, за її словами, зусилля учасників Контактної групи «надалі відіграють важливу роль у боротьбі України за свободу й суверенітет».
Хто буде на Рамштайні-24
Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн», відбудеться в очному режимі у Німеччині 6 вересня.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
Він зазначив, що це буде вже 24-та зустріч відтоді, як глава Пентагону Ллойд Остін ініціював цей формат у квітні 2022 року.
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