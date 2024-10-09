Германия передала Украине две системы ПВО Iris-T

Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности (SLM) и малой дальности (SLS).

Украина получила от Германии две системы ПВО Iris-T

Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг сообщил, что на прошлой неделе Германия доставила батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.

Кристиан Фрейдинг также отметил, что до конца года Германия планирует передать Украине еще две зенитные системы.

Кроме того, Германия продолжит поставки легкой бронетехники, основных боевых танков и значительного количества артиллерийских боеприпасов.

Генерал добавил, что финансирование батареи IRIS-T SLM частично осуществлялось Норвегией в рамках германской инициативы.

Германия передала Украине новый военный пакет

Накануне Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR308.