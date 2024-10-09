Германия передала Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности (SLM) и малой дальности (SLS).
Главные тезисы
- Германия передала Украине две системы ПВО Iris-T, включая зенитно-ракетные комплексы средней и малой дальности.
- Батарея IRIS-T SLM и пусковые установки IRIS-T SLS уже были доставлены, и планируется передача еще двух зенитных систем.
- Новый военный пакет помощи от Германии включает в себя не только системы ПВО, но также бронетехнику, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.
- Германия частично финансировала батарею IRIS-T SLM в рамках германско-норвежской инициативы.
- Несмотря на предоставление дополнительной военной помощи, Германия отказалась передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Украина получила от Германии две системы ПВО Iris-T
Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг сообщил, что на прошлой неделе Германия доставила батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.
Кристиан Фрейдинг также отметил, что до конца года Германия планирует передать Украине еще две зенитные системы.
Кроме того, Германия продолжит поставки легкой бронетехники, основных боевых танков и значительного количества артиллерийских боеприпасов.
Генерал добавил, что финансирование батареи IRIS-T SLM частично осуществлялось Норвегией в рамках германской инициативы.
Германия передала Украине новый военный пакет
Накануне Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Новый пакет помощи включает:
одну систему ПВО IRIS-T SLS;
14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
10 беспилотных надводных кораблей;
16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
55 тысяч аптечек первой помощи;
700 штурмовых винтовок MK 556;
10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
50 винтовок CR308.
Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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