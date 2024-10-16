РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"

В ночь на 16 октября армия РФ атаковала Украину 136 ударными беспилотниками. Воздушные силы сбили 51 дрон, еще 60 были локационно потеряны, 2 вернулись в направлении РФ и еще более 20 "шахедов" находятся в воздухе.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Украину 136 ударными дронами, силы ПВО сбили 51 дрон.
- Более 20 дронов все еще находятся в воздухе, вызвав массированное противодействие со стороны украинских сил обороны.
- Российские дроны запускались из различных районов, среди них Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
- Были использованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы для отражения атаки.
- В результате атаки по промышленному объекту на территории области возник масштабный пожар, ликвидированный благодаря слаженным действиям спасателей и полиции.
Россия массированно атаковала дронами Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 7:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.
Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине
Как сообщил председатель ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар.
К ликвидации последствий удара были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.
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