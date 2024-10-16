РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"

Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"
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В ночь на 16 октября армия РФ атаковала Украину 136 ударными беспилотниками. Воздушные силы сбили 51 дрон, еще 60 были локационно потеряны, 2 вернулись в направлении РФ и еще более 20 "шахедов" находятся в воздухе.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Украину 136 ударными дронами, силы ПВО сбили 51 дрон.
  • Более 20 дронов все еще находятся в воздухе, вызвав массированное противодействие со стороны украинских сил обороны.
  • Российские дроны запускались из различных районов, среди них Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
  • Были использованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы для отражения атаки.
  • В результате атаки по промышленному объекту на территории области возник масштабный пожар, ликвидированный благодаря слаженным действиям спасателей и полиции.

Россия массированно атаковала дронами Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 7:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.

Фото — t.me/kpszsu

Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также сообщается, что с 19:00 15 октября до утра 16 октября россияне нанесли удар по Донбасу зенитной управляемой ракетой С-300/400 с временно оккупированной территории Донбасса и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области.

Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине

Как сообщил председатель ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар.

К ликвидации последствий удара были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет, подытожил Негода.

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