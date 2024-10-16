РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"

В ночь на 16 октября армия РФ атаковала Украину 136 ударными беспилотниками. Воздушные силы сбили 51 дрон, еще 60 были локационно потеряны, 2 вернулись в направлении РФ и еще более 20 "шахедов" находятся в воздухе.

Россия массированно атаковала дронами Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 7:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.

Фото — t.me/kpszsu

Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также сообщается, что с 19:00 15 октября до утра 16 октября россияне нанесли удар по Донбасу зенитной управляемой ракетой С-300/400 с временно оккупированной территории Донбасса и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области. Поделиться

Оккупанты атаковали промышленный объект на Тернопольщине

Как сообщил председатель ОВА Вячеслав Негода, во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар.

К ликвидации последствий удара были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах спецтехники.