РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"

У ніч на 16 жовтня армія РФ атакувала Україну 136 ударними безпілотниками. Повітряні сили збили 51 дрон, ще 60 були локаційно втрачені, 2 повернулися в напрямку РФ та ще понад 20 “шахедів” перебувають у повітрі.

Росія масовано атакувала дронами Україну

Як зазначають військові, станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Фото — t.me/kpszsu

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також повідомляється, що від 19:00 15 жовтня до ранку 16 жовтня росіяни завдали удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території Донеччини та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області РФ. Поширити

Окупанти атакували промисловий об’єкт на Тернопільщині

Як повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода, під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

До ліквідації наслідків удару залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спецтехніки.