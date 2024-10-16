РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"

Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"
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У ніч на 16 жовтня армія РФ атакувала Україну 136 ударними безпілотниками. Повітряні сили збили 51 дрон, ще 60 були локаційно втрачені, 2 повернулися в напрямку РФ та ще понад 20 “шахедів” перебувають у повітрі.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Україну в ніч на 16 жовтня за допомогою 136 дронів.
  • Сили протиповітряної оборони України успішно збили 51 безпілотний літальний апарат.
  • Окупанти з Росії запустили ракети по об'єктах на Тернопільщині та Чернігівщині, спричинивши масштабну пожежу на промисловому об'єкті.
  • У результаті атаки російських дронів та ракет загиблих та травмованих не зафіксовано, але завдані значні матеріальні збитки.
  • Силами ДСНС, Нацполіції та пожежної служби вдалося швидко локалізувати та ліквідувати пожежу на Тернопільщині, вивести її під контроль та запобігти людським жертвам.

Росія масовано атакувала дронами Україну

Як зазначають військові, станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Фото — t.me/kpszsu

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також повідомляється, що від 19:00 15 жовтня до ранку 16 жовтня росіяни завдали удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території Донеччини та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області РФ.

Окупанти атакували промисловий об’єкт на Тернопільщині

Як повідомив голова ОВА В'ячеслав Негода, під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

До ліквідації наслідків удару залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спецтехніки. 

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає, — підсумував Негода. 

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