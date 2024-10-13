ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ та дві системи ППО за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 668 930 військових.
Головні тези:
- Інтенсивні бої на військових фронтах призвели до знищення 1300 російських солдатів та двох систем ППО за добу.
- Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення становить 668 930 військових.
- Протягом минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках відбулись 186 бойових зіткнень.
- Українські війська відбили 47 атак на Курахівському напрямку, не допустивши перемоги противника у багатьох населених пунктах.
- Наступ українських військ докладається зусиллями на різних напрямках фронту, знищенням техніки та стримуванням агресора від просування углиб території.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8971 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 17 876 (+49) од.;
артилерійських систем — 19 410 (+29) од.;
РСЗВ — 1231 (+1) од.;
засоби ППО — 978 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 992 (+45) од.;
крилатих ракет — 2619 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 584 (+71) од.;
спеціальної техніки — 3435 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
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