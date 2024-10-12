Генерал Годжес відзначив успішну тактику Генштабу ЗСУ на фронті

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що, попри захоплення Вугледара й інших населених пунктів, Росія не може досягти стратегічної мети, бо зазнає колосальних втрат у боях. А тактика Генерального штабу ЗСУ не дасть Росії досягти значних проривів.

Годжес похвалив тактику ЗСУ на сході України

Генерал армії США впевнений, що Росія не зможе повною мірою скористатися захопленням таких міст як Вугледар.

Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території, чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра. Бен Годжес Екскомандувач армією США в Європі

Годжес вважає, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів.

Водночас я підтримую рішення про контрнаступ у напрямку Курська, оскільки ця операція створює серйозну проблему для росіян. Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україну таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час. Поширити

Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.

Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років, і попри всі переваги якими володіє Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність.

Годжес залишається оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає їх стратегічним інтересам.

Захід вже міг допомогти Україні досягти перемоги у війні проти РФ

Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. Росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося, — підкреслив Годжес в інтерв’ю журналістці Євгенії Клочко. Поширити

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже понад 2 років затягує з ухваленням необхідних Україні рішень.