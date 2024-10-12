Генерал Годжес відзначив успішну тактику Генштабу ЗСУ на фронті

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що, попри захоплення Вугледара й інших населених пунктів, Росія не може досягти стратегічної мети, бо зазнає колосальних втрат у боях. А тактика Генерального штабу ЗСУ не дасть Росії досягти значних проривів.
Головні тези:
- Росія зазнає великих втрат у боях на сході України та не може досягти стратегічної мети через дії Генштабу ЗСУ.
- Генеральний штаб використовує правильну тактику для недопущення значних проривів російською стороною.
- Україна контролює понад 80% своєї території та ЗСУ продовжують нарощувати чисельність та потужність.
- Тривала підтримка та ухвалення правильних рішень зі сторони Заходу може сприяти перемозі України у війні проти РФ.
- Адміністрація президента США Джо Байдена повинна швидше ухвалювати необхідні рішення для підтримки України у боротьбі проти Росії.
Годжес похвалив тактику ЗСУ на сході України
Генерал армії США впевнений, що Росія не зможе повною мірою скористатися захопленням таких міст як Вугледар.
Годжес вважає, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів.
Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.
Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років, і попри всі переваги якими володіє Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність.
Годжес залишається оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає їх стратегічним інтересам.
Захід вже міг допомогти Україні досягти перемоги у війні проти РФ
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже понад 2 років затягує з ухваленням необхідних Україні рішень.
При цьому Годжес зазначив, що США також гідні поваги за ухвалення правильних рішень, однак це відбувалось надто повільно.
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