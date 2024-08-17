За словами колишнього командувача армією США у Європі, генерала Бена Годжеса, Росія ще минулого року могла програти у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України, однак західні партнери занадто зволікали із важливими рішеннями.
Головні тези:
- Західних партнерів критикують за затримку у наданні допомоги Україні, яку можна було використати для перемоги у війні проти Росії.
- Генерал Бен Годжес та експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликають надати Україні дозвіл на використання західної зброї для ударів по РФ.
- Українці демонструють сміливість та рішучість у боротьбі з російським загарбником, чого західні партнери недооцінюють.
- Борис Джонсон наголошує на необхідності надання Україні необхідних інструментів для досягнення перемоги у протистоянні з Росією.
- Потрібно припинити зволікання та надати українцям можливість використовувати ефективну зброю для вигнання військ Путіна з української землі.
Захід вже міг допомогти Україні досягти перемоги у війні проти РФ
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже більше 2 років затягує з ухваленням необхідних Україні рішень.
При цьому Годжес зазначив, що США також гідні і поваги за ухвалення правильних рішень, однак це відбувалось надто повільно.
Борис Джонсон закликає надати Україні дозвіл бити західною зброєю по РФ
У власному матеріалі для видання Daily Mail, експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив схвальну оцінку наступальній операції ЗСУ у Курській області і закликав союзників зняти обмеження для України на використання наданої ними далекобійної зброї для ударів по РФ.
Джонсон підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін був дуже роздратований під час доповіді губернатора Курщини щодо прориву і наступальної операції ЗСУ на Курщині.
Він вважає, що західні партнери недооцінили мужність і рішучість українців.
На його переконання, партнери без зволікань мають дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по території Росії.
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