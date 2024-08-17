Могли виграти ще минулого року. Годжес розкритикував Захід за затримку допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Могли виграти ще минулого року. Годжес розкритикував Захід за затримку допомоги Україні

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами колишнього командувача армією США у Європі, генерала Бена Годжеса, Росія ще минулого року могла програти у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України, однак західні партнери занадто зволікали із важливими рішеннями. 

Головні тези:

  • Західних партнерів критикують за затримку у наданні допомоги Україні, яку можна було використати для перемоги у війні проти Росії.
  • Генерал Бен Годжес та експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликають надати Україні дозвіл на використання західної зброї для ударів по РФ.
  • Українці демонструють сміливість та рішучість у боротьбі з російським загарбником, чого західні партнери недооцінюють.
  • Борис Джонсон наголошує на необхідності надання Україні необхідних інструментів для досягнення перемоги у протистоянні з Росією.
  • Потрібно припинити зволікання та надати українцям можливість використовувати ефективну зброю для вигнання військ Путіна з української землі.

Захід вже міг допомогти Україні досягти перемоги у війні проти РФ

Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. Росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося, - підкреслив Годжес в інтерв’ю журналістці Євгенії Клочко.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена вже більше 2 років затягує з ухваленням необхідних Україні рішень.

При цьому Годжес зазначив, що США також гідні і поваги за ухвалення правильних рішень, однак це відбувалось надто повільно.

Я читав, що Салліван сказав, що "це здоровий глузд, Україна повинна мати можливість вражати такі цілі". Де це було три тижні тому, коли вони говорили "ні, ми не хочемо бити по території Росії"? Я вважаю, що вони боялися, що Росія може якось застосувати ядерну зброю, якщо американська зброя буде застосована по території Росії, - підкреслив Годжес.

Борис Джонсон закликає надати Україні дозвіл бити західною зброєю по РФ

У власному матеріалі для видання Daily Mail, експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив схвальну оцінку наступальній операції ЗСУ у Курській області і закликав союзників зняти обмеження для України на використання наданої ними далекобійної зброї для ударів по РФ.

Джонсон підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін був дуже роздратований під час доповіді губернатора Курщини щодо прориву і наступальної операції ЗСУ на Курщині.

Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію Росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік, - наголошує колишній прем’єр Британії.

Він вважає, що західні партнери недооцінили мужність і рішучість українців.

На його переконання, партнери без зволікань мають дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Ми недооцінювали їхню сміливість — їхню готовність робити те, що люди вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця, - наголосив Джонсон.

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