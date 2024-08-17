По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала Бена Ходжеса, Россия еще в прошлом году могла проиграть в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, однако западные партнеры слишком медлили с важными решениями.

Запад уже мог помочь Украине добиться победы в войне против РФ

Украина потеряла время. Запад потерял огромную возможность. Россия должна была потерпеть поражение еще в прошлом году, но из-за нерешительности западных партнеров этого не произошло, - подчеркнул Ходжес в интервью журналистке Евгении Клочко. Поделиться

По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже более двух лет затягивает с принятием необходимых Украине решений.

При этом Ходжес отметил, что США также достойны и уважения при принятии правильных решений, однако это происходило слишком медленно.

Я читал, что Салливан сказал, что "это здравый смысл, Украина должна иметь возможность поражать такие цели". Где это было три недели назад, когда они говорили "нет, мы не хотим бить по территории России"? Я считаю, что они боялись, что Россия может применить ядерное оружие, если американское оружие будет применено по территории России, - подчеркнул Ходжес. Поделиться

Борис Джонсон призывает предоставить Украине разрешение избивать западным оружием по РФ

В собственном материале для издания Daily Mail, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил одобрительную оценку наступательной операции ВСУ в Курской области и призвал союзников снять ограничения для Украины на использование предоставленного ими дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Джонсон подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин был очень раздражен во время доклада губернатора Курщины о прорыве и наступательной операции ВСУ на Курщине.

Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории через неделю, чем россияне за год, - отмечает бывший премьер Британии. Поделиться

Он считает, что западные партнеры недооценили мужество и решительность украинцев.

По его убеждению, партнеры без промедления должны позволить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.