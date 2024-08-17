По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала Бена Ходжеса, Россия еще в прошлом году могла проиграть в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, однако западные партнеры слишком медлили с важными решениями.
Главные тезисы
- Задержка западных партнеров в оказании помощи Украине могла помешать России проиграть еще в прошлом году, считает генерал Бен Ходжес.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призывает предоставить Украине разрешение на использование западного оружия для ударов по РФ.
- Западные страны недооценивают смелость и решительность украинцев в борьбе с российским захватчиком, считает генерал Бен Ходжес.
- Борис Джонсон обозначает необходимость предоставить Украине необходимые инструменты для победы в противостоянии с Россией.
- По мнению экспертов, западные партнеры должны немедленно предоставить украинцам возможность использовать эффективное оружие для изгнания войск Путина с украинской земли.
Запад уже мог помочь Украине добиться победы в войне против РФ
По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже более двух лет затягивает с принятием необходимых Украине решений.
При этом Ходжес отметил, что США также достойны и уважения при принятии правильных решений, однако это происходило слишком медленно.
Борис Джонсон призывает предоставить Украине разрешение избивать западным оружием по РФ
В собственном материале для издания Daily Mail, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил одобрительную оценку наступательной операции ВСУ в Курской области и призвал союзников снять ограничения для Украины на использование предоставленного ими дальнобойного оружия для ударов по РФ.
Джонсон подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин был очень раздражен во время доклада губернатора Курщины о прорыве и наступательной операции ВСУ на Курщине.
Он считает, что западные партнеры недооценили мужество и решительность украинцев.
По его убеждению, партнеры без промедления должны позволить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России.
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