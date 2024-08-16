Что указывает на шансы Украины победить в войне против РФ

Фройдинг подчеркнул, что именно на примере успешного прорыва и наступления ВСУ в Курской области Украина демонстрирует способность проявлять инициативу, добиваться успеха и наносить болезненные потери стране-агрессорке.

Думаю, это хороший индикатор того, что украинские войска по-прежнему обладают свободой и способностями, чтобы добиться успеха в этой войне и выиграть ее, - убежден генерал-майор Бундесвера. Поделиться

При этом он отметил, что украинцы будут самостоятельно определять, как именно будет выглядеть победа в развязанной Кремлем преступной войне.

По словам Фрейдинга, целью Украины остается возвращение оккупированных Россией территорий, включая Крым и Донбасс.

Танкисты ВСУ

По моей оценке, украинцы не думают, что это будет достигнуто до конца 2024 года. Но целью должно быть то, чтобы у них были военные возможности достичь своей цели в течение времени, - объясняет немецкий генерал. Поделиться

Как Фрейдинг оценивает успехи наступления ВСУ на Курщине

Он также обратил внимание на успешную операцию украинских военных в Курской области.

По его оценкам, в наступлении на Курщине принимают участие 4 украинских бригады, численностью от 4 до 6 тыс человек.

Фрейдинг подчеркивает, что украинским военным удалось продвинуться от границы на Курщине примерно на 30 км.

Он подтвердил, что украинские военные ведут боевые действия на территории около 1 тыс. кв км.

По площади эта территория примерно соответствует той, которой ВСУ с начала года уступили российские силы, - добавляет Фройдинг. Поделиться

Также генерал ответил на вопрос о том, является ли поддержка Украины со стороны Германии по-прежнему важна.