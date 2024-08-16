По мнению генерал-майора Вооруженных сил Германии Кристиана Фройдинга, Украина способна добиться победы в развязанной Россией преступной войне.
Главные тезисы
- Украина способна добиться победы в войне против РФ благодаря своим стратегическим и тактическим возможностям.
- Поддержка со стороны Германии играет ключевую роль в конфликте, подтвержденная финансовой и моральной помощью на миллиардные суммы.
- Немецкий генерал высоко оценил успехи украинских военных на Курщине, указывая на их сообразительность и способность наносить потери российским силам.
- Украина проявляет инициативу, демонстрирует способность добиться успеха и возвращения оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.
- Целью Украины остается возвращение оккупированных Россией территорий, а поддержка от Германии важна и рассматривается как моральный долг.
Что указывает на шансы Украины победить в войне против РФ
Фройдинг подчеркнул, что именно на примере успешного прорыва и наступления ВСУ в Курской области Украина демонстрирует способность проявлять инициативу, добиваться успеха и наносить болезненные потери стране-агрессорке.
При этом он отметил, что украинцы будут самостоятельно определять, как именно будет выглядеть победа в развязанной Кремлем преступной войне.
По словам Фрейдинга, целью Украины остается возвращение оккупированных Россией территорий, включая Крым и Донбасс.
Как Фрейдинг оценивает успехи наступления ВСУ на Курщине
Он также обратил внимание на успешную операцию украинских военных в Курской области.
По его оценкам, в наступлении на Курщине принимают участие 4 украинских бригады, численностью от 4 до 6 тыс человек.
Фрейдинг подчеркивает, что украинским военным удалось продвинуться от границы на Курщине примерно на 30 км.
Он подтвердил, что украинские военные ведут боевые действия на территории около 1 тыс. кв км.
Также генерал ответил на вопрос о том, является ли поддержка Украины со стороны Германии по-прежнему важна.
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