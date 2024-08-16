Що вказує на шанси України перемогти у війні проти РФ

Фройдінг підкреслив, що саме на прикладі успішного прориву і наступу ЗСУ у Курській області Україна демонструє здатність проявляти ініціативу, досягати успіху і завдавати болючих втрат країні-агресорці.

Думаю, це хороший індикатор того, що українські війська, як і раніше, мають волю і здібності, щоб досягти успіху у цій війні й виграти її, - переконаний генерал-майор Бундесверу. Поширити

При цьому він зазначив, що українці будуть самостійно визначати, як саме виглядатиме перемога у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

За словами Фройдінга, метою України залишається повернення окупованих Росією територій включно з Кримом і Донбасом.

Танкісти ЗСУ

За моєю оцінкою, українці не думають, що це буде досягнуто до кінця 2024 року. Але метою має бути те, щоб вони мали військові можливості досягти своєї мети протягом часу, - пояснює німецький генерал. Поширити

Як Фройдінг оцінює успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Він також звернув увагу на успішну операцію українських військових у Курській області.

За його оцінками, у наступі на Курщині беруть участь 4 українські бригади, чисельністю від 4 до 6 тис осіб.

Фройдінг підкреслює, що українським військовим вдалось просунутись від кордону на Курщині приблизно на 30 км.

Він підтвердив, що українські військові ведуть бойові дії на території близько 1 тис кв км.

За площею ця територія приблизно відповідає тій, якою ЗСУ з початку року поступилися російським силам, - додає Фройдінг. Поширити

Також генерал відповів на запитання про те, чи є підтримка України з боку Німеччини, як і раніше, важливою.