Німецький генерал Фройдінг оцінив шанси України на перемогу у війні проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Німецький генерал Фройдінг оцінив шанси України на перемогу у війні проти РФ

Військові ЗСУ
Джерело:  DW

На переконання генерал-майора Збройних сил Німеччини Крістіана Фройдінга, Україна здатна домогтись перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні. 

Головні тези:

  • ЗСУ демонструють здатність до успішної протидії агресії РФ.
  • Україна має як стратегічні, так і тактичні можливості для перемоги у війні та повернення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом.
  • Успіхи українських військових на Курщині свідчать про їхню військову кмітливість та результативність у протистоянні з російськими силами.
  • Підтримка України з боку Німеччини грає важливу роль у конфлікті, що підтверджує фінансова та моральна підтримка у вигляді мільярдних сум.
  • Німецький генерал підкреслив необхідність підтримки України в боротьбі з російською агресією, вважаючи це моральним обов'язком.

Що вказує на шанси України перемогти у війні проти РФ

Фройдінг підкреслив, що саме на прикладі успішного прориву і наступу ЗСУ у Курській області Україна демонструє здатність проявляти ініціативу, досягати успіху і завдавати болючих втрат країні-агресорці.

Думаю, це хороший індикатор того, що українські війська, як і раніше, мають волю і здібності, щоб досягти успіху у цій війні й виграти її, - переконаний генерал-майор Бундесверу.

При цьому він зазначив, що українці будуть самостійно визначати, як саме виглядатиме перемога у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

За словами Фройдінга, метою України залишається повернення окупованих Росією територій включно з Кримом і Донбасом.

Україна має всі шанси на перемогу у війні проти РФ
Танкісти ЗСУ

За моєю оцінкою, українці не думають, що це буде досягнуто до кінця 2024 року. Але метою має бути те, щоб вони мали військові можливості досягти своєї мети протягом часу, - пояснює німецький генерал.

Як Фройдінг оцінює успіхи наступу ЗСУ на Курщині

Він також звернув увагу на успішну операцію українських військових у Курській області.

За його оцінками, у наступі на Курщині беруть участь 4 українські бригади, чисельністю від 4 до 6 тис осіб.

Фройдінг підкреслює, що українським військовим вдалось просунутись від кордону на Курщині приблизно на 30 км.

Він підтвердив, що українські військові ведуть бойові дії на території близько 1 тис кв км. 

За площею ця територія приблизно відповідає тій, якою ЗСУ з початку року поступилися російським силам, - додає Фройдінг.

Також генерал відповів на запитання про те, чи є підтримка України з боку Німеччини, як і раніше, важливою.

Абсолютно. Я вважаю її моральним обов'язком. Берлін надає Україні найбільшу підтримку після США. Тільки цього року Німеччина виділить на військову підтримку Києву суму між 6,5 і 7 млрд євро. Якщо розглядати весь час війни, ми бачимо підтримку, яку було надано або гарантовано договором і погоджено, на загальну суму понад 28 млрд євро, - наголосив Фройдінг.

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