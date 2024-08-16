На переконання генерал-майора Збройних сил Німеччини Крістіана Фройдінга, Україна здатна домогтись перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.
Головні тези:
- ЗСУ демонструють здатність до успішної протидії агресії РФ.
- Україна має як стратегічні, так і тактичні можливості для перемоги у війні та повернення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом.
- Успіхи українських військових на Курщині свідчать про їхню військову кмітливість та результативність у протистоянні з російськими силами.
- Підтримка України з боку Німеччини грає важливу роль у конфлікті, що підтверджує фінансова та моральна підтримка у вигляді мільярдних сум.
- Німецький генерал підкреслив необхідність підтримки України в боротьбі з російською агресією, вважаючи це моральним обов'язком.
Що вказує на шанси України перемогти у війні проти РФ
Фройдінг підкреслив, що саме на прикладі успішного прориву і наступу ЗСУ у Курській області Україна демонструє здатність проявляти ініціативу, досягати успіху і завдавати болючих втрат країні-агресорці.
При цьому він зазначив, що українці будуть самостійно визначати, як саме виглядатиме перемога у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
За словами Фройдінга, метою України залишається повернення окупованих Росією територій включно з Кримом і Донбасом.
Як Фройдінг оцінює успіхи наступу ЗСУ на Курщині
Він також звернув увагу на успішну операцію українських військових у Курській області.
За його оцінками, у наступі на Курщині беруть участь 4 українські бригади, чисельністю від 4 до 6 тис осіб.
Фройдінг підкреслює, що українським військовим вдалось просунутись від кордону на Курщині приблизно на 30 км.
Він підтвердив, що українські військові ведуть бойові дії на території близько 1 тис кв км.
Також генерал відповів на запитання про те, чи є підтримка України з боку Німеччини, як і раніше, важливою.
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