Что нужно Украине для победы в войне — ответ аналитика Atlantic Council

По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, Украине нужно пять элементов. Одним из этих элементов является снабжение оружия в необходимом объеме.
Главные тезисы
- Аналитик Бжезинский подчеркивает важность однозначного восприятия Западом украинских военных целей и полного восстановления территориальной целостности.
- Проведение информационной кампании и привлечение ключевых политических участников из России в реалии войны считается важным шагом для демонстрации ужасов, совершаемых россиянами в Украине.
- Эксперт Умланд отмечает значительное изменение хода войны после операции прорыва украинских сил в Курской области, что может повлиять на будущие переговоры с Россией.
Для победы в войне Украине требуются пять элементов
Бжезинский отмечает, что ситуацию будет определять то, будет ли Запад оказывать помощь, и какую.
Вторым элементом, по словам Бжезинского, является поставка оружия в объеме, необходимом Украине. Причем без ограничений использования против законных военных целей в России, которые накладывает Запад.
Третий элемент — жесткие экономические санкции. По мнению аналитика, то, что экономика России даже выросла на 3% в 2023 году, свидетельствует о неадекватности санкционного режима.
Четвертый — информационная кампания.
Пятым элементом Бжезинский назвал вывод Украины на четкий путь членства в НАТО.
Прорыв ВСУ в Курщине может изменить ход войны России против Украины
Эксперт Шведского института международных отношений Андреас Умланд считает, что Украина пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры с Россией после молниеносной операции прорыва границы в Курской области.
По словам Умланда, последние четыре дня резко изменили войну РФ против Украины. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.
Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, в сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Иногда ситуация очень похожа на первые хаотические дни "Великой войны".
Операция демонстрирует способность Украины добиваться неожиданности и использовать внезапные прорывы, в чем Россия неизменно терпит неудачу с начала войны.
Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в РФ со Второй мировой войны. Следовательно, Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.
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