Что нужно Украине для победы в войне — ответ аналитика Atlantic Council
Категория
Украина
Дата публикации

Что нужно Украине для победы в войне — ответ аналитика Atlantic Council

Что нужно Украине для победы в войне — ответ аналитика Atlantic Council
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Источник:  ЛИГА.net

По словам аналитика Atlantic Council Яна Бжезинского, Украине нужно пять элементов. Одним из этих элементов является снабжение оружия в необходимом объеме.

Главные тезисы

 

  • Аналитик Бжезинский подчеркивает важность однозначного восприятия Западом украинских военных целей и полного восстановления территориальной целостности.
  • Проведение информационной кампании и привлечение ключевых политических участников из России в реалии войны считается важным шагом для демонстрации ужасов, совершаемых россиянами в Украине.
  • Эксперт Умланд отмечает значительное изменение хода войны после операции прорыва украинских сил в Курской области, что может повлиять на будущие переговоры с Россией.

Для победы в войне Украине требуются пять элементов

Бжезинский отмечает, что ситуацию будет определять то, будет ли Запад оказывать помощь, и какую.

Воплотит ли Альянс всеобъемлющую, смелую стратегию, которая позволит вам победить на своих условиях, решительно и быстро, или нет. Для победы вам нужно пять элементов. Первый — однозначное восприятие Западом украинских военных целей, полное восстановление территориальной целостности. Все меньше — зеленый свет для Путина, — отметил Ян Бжезинский.

Вторым элементом, по словам Бжезинского, является поставка оружия в объеме, необходимом Украине. Причем без ограничений использования против законных военных целей в России, которые накладывает Запад.

Третий элемент — жесткие экономические санкции. По мнению аналитика, то, что экономика России даже выросла на 3% в 2023 году, свидетельствует о неадекватности санкционного режима.

Четвертый — информационная кампания.

Западу следует привлечь ключевых политических участников из России в реалии войны. Ужасы, совершаемые россиянами в Украине, должны видеть все в РФ. В то же время Россия проводит масштабные кампании по дезинформации в Европе и в США во время выборов. А мы не используем силу правды, чтобы взорвать их политическую поддержку, создать определенное замешательство и разъединение в России, — продолжил Бжезинский.

Пятым элементом Бжезинский назвал вывод Украины на четкий путь членства в НАТО.

Не только для того, чтобы укрепить мир, если бы не наступил, а как часть стратегии победы. Единственное, что Путин понимает, это пятая статья НАТО. Только это убедит его, что Украина для него не в серой зоне, — констатировал старший научный сотрудник Atlantic Council.

Прорыв ВСУ в Курщине может изменить ход войны России против Украины

Эксперт Шведского института международных отношений Андреас Умланд считает, что Украина пытается получить рычаги влияния на будущие переговоры с Россией после молниеносной операции прорыва границы в Курской области.

По словам Умланда, последние четыре дня резко изменили войну РФ против Украины. Операция украинских сил в Курской области быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

Пока непонятно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. Впрочем, в сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Иногда ситуация очень похожа на первые хаотические дни "Великой войны".

Операция демонстрирует способность Украины добиваться неожиданности и использовать внезапные прорывы, в чем Россия неизменно терпит неудачу с начала войны.

Кроме того, это первый случай вторжения иностранных войск в РФ со Второй мировой войны. Следовательно, Украина демонстрирует россиянам, что война возвращается на их территорию.

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