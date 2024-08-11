Що потрібно Україні для перемоги у війні — відповідь аналітика Atlantic Council

За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, Україні потрібні пʼять елементів. Одним із цих елементів є постачання зброї в необхідному обсязі.
Головні тези:
- Одним із найважливіших елементів для перемоги України у війні є постачання зброї в необхідному обсязі.
- Жорсткі економічні санкції та інформаційна кампанія є також ключовими елементами успішної стратегії протистояння російській агресії.
- Виведення України на шлях до членства в НАТО є не лише покроковою мірою безпеки, а й стратегічним кроком до перемоги.
- Операція прориву ЗСУ на Курщині може змінити хід війни та надати Україні перевагу у майбутніх переговорах з Росією.
Для перемоги у війні Україні потрібні пʼять елементів
Бжезінський зазначає, що ситуацію визначатиме те, чи даватиме Захід допомогу, і яку.
Другим елементом, за словами Бжезинського, є постачання зброї в обсязі, потрібному Україні. При чому без обмежень щодо використання проти законних військових цілей у Росії, які накладає Захід.
Третій елемент це — жорсткі економічні санкції. На думку аналітика, те, що економіка Росії навіть зросла на 3% у 2023 році, свідчить про неадекватність санкційного режиму.
Четвертий — інформаційна кампанія.
П'ятим елементом Бжезинський назвав виведення України на чіткий шлях до членства в НАТО.
Прорив ЗСУ на Курщині може змінити хід війни Росії проти України
Експерт Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд вважає, що Україна намагається отримати важелі впливу для майбутніх переговорів з Росією після блискавичної операції прориву кордону у Курській області.
За словами Умланда, останні чотири дні різко змінили війну РФ проти України. Операція українських сил в Курській області швидко перетворилась на найбільше територіальне просування з часів успішного контрнаступу у Харкові та Херсоні восени 2022 року.
Наразі незрозуміло, чи змогли росіяни зупинити просування ЗСУ. Втім, у мережі з'являється все більше кадрів з полоненими росіянами та знищеними колонами російської техніки. Подекуди ситуація дуже схожа на перші хаотичні дні “великої війни”.
Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки та використовувати раптові прориви, в чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку війни.
Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у РФ з часів Другої світової війни. Відтак Україна демонструє росіянам, що війна повертається на їхню територію.
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