Що потрібно Україні для перемоги у війні — відповідь аналітика Atlantic Council

За словами аналітика Atlantic Council Яна Бжезінського, Україні потрібні пʼять елементів. Одним із цих елементів є постачання зброї в необхідному обсязі.

Для перемоги у війні Україні потрібні пʼять елементів

Бжезінський зазначає, що ситуацію визначатиме те, чи даватиме Захід допомогу, і яку.

Чи втілить Альянс всеосяжну, сміливу стратегію, яка дозволить вам перемогти на своїх умовах, рішуче і швидко, — чи ні. Для перемоги вам потрібні п’ять елементів. Перший — однозначне сприйняття Заходом українських військових цілей, повне відновлення територіальної цілісності. Усе менше — зелене світло для Путіна, — наголосив Ян Бжезінський. Поширити

Другим елементом, за словами Бжезинського, є постачання зброї в обсязі, потрібному Україні. При чому без обмежень щодо використання проти законних військових цілей у Росії, які накладає Захід.

Третій елемент це — жорсткі економічні санкції. На думку аналітика, те, що економіка Росії навіть зросла на 3% у 2023 році, свідчить про неадекватність санкційного режиму.

Четвертий — інформаційна кампанія.

Заходу слід залучити ключових політичних учасників із Росії до реалій війни. Жахи, які чинять росіяни в Україні, мають бачити всі у РФ. Натомість саме Росія проводить масштабні кампанії з дезінформації у Європі та в США під час виборів. А ми не використовуємо силу правди, щоб підірвати їх політичну підтримку, створити певне замішання та роз’єднання в Росії, — продовжив Бжезінський. Поширити

П'ятим елементом Бжезинський назвав виведення України на чіткий шлях до членства в НАТО.

Не лише для того, щоб зміцнити мир, коли б не настав, а як частину стратегії перемоги. Єдине, що Путін розуміє, це п'ята стаття НАТО. Тільки це переконає його, що Україна для нього не в сірій зоні, — констатував старший науковий співробітник Atlantic Council. Поширити

Прорив ЗСУ на Курщині може змінити хід війни Росії проти України

Експерт Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд вважає, що Україна намагається отримати важелі впливу для майбутніх переговорів з Росією після блискавичної операції прориву кордону у Курській області.

За словами Умланда, останні чотири дні різко змінили війну РФ проти України. Операція українських сил в Курській області швидко перетворилась на найбільше територіальне просування з часів успішного контрнаступу у Харкові та Херсоні восени 2022 року.

Наразі незрозуміло, чи змогли росіяни зупинити просування ЗСУ. Втім, у мережі з'являється все більше кадрів з полоненими росіянами та знищеними колонами російської техніки. Подекуди ситуація дуже схожа на перші хаотичні дні “великої війни”.

Операція демонструє здатність України домагатися несподіванки та використовувати раптові прориви, в чому Росія незмінно зазнає невдачі з початку війни.

Крім того, це перший випадок вторгнення іноземних військ у РФ з часів Другої світової війни. Відтак Україна демонструє росіянам, що війна повертається на їхню територію.