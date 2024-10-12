Генерал Годжес отметил успешную тактику Генштаба ВСУ на фронте

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что, несмотря на захват Угледара и других населенных пунктов, Россия не может достичь стратегической цели, так как несет колоссальные потери в боях. А тактика Генерального штаба ВСУ не даст РФ добиться значительных прорывов.
Главные тезисы
- Тактика Генштаба ВСУ препятствует значительным прорывам России на фронте, несмотря на захват некоторых населенных пунктов.
- Украина контролирует более 80% своей территории и наращивает численность и мощность ВСУ, что способствует успеху в войне против РФ.
- Генерал Годжес считает, что Россия не способна в полной мере воспользоваться захватом городов из-за колоссальных потерь в боях.
- Администрация президента США должна быстрее принимать решения по поддержке Украины в борьбе с Россией, чтобы помочь достичь победы.
Годжес похвалил тактику ВСУ на востоке Украины
Генерал армии США уверен, что Россия не сможет в полной мере воспользоваться захватом таких городов, как Угледар.
Годжес считает, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России добиться значительных прорывов.
Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ отвечает стратегическим интересам США и Европы.
Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет, и, несмотря на все преимущества, которыми владеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее вооруженные силы продолжают наращивать численность. и мощность.
Годжес остается оптимистом, особенно, если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины отвечает их стратегическим интересам.
Запад уже мог помочь Украине добиться победы в войне против РФ
По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже более двух лет затягивает с принятием необходимых Украине решений.
При этом Годжес отметил, что США также достойны уважения при принятии правильных решений, однако это происходило слишком медленно.
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