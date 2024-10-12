Генерал Годжес отметил успешную тактику Генштаба ВСУ на фронте

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что, несмотря на захват Угледара и других населенных пунктов, Россия не может достичь стратегической цели, так как несет колоссальные потери в боях. А тактика Генерального штаба ВСУ не даст РФ добиться значительных прорывов.

Годжес похвалил тактику ВСУ на востоке Украины

Генерал армии США уверен, что Россия не сможет в полной мере воспользоваться захватом таких городов, как Угледар.

Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий — это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые шла такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", следует помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими увлечениями. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Их ресурсы ограничены, поэтому у них нет возможности захватить большие территории, или даже, к примеру, дойти до Днепра. Бен Годжес Экс-командующий армией США в Европе

Годжес считает, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России добиться значительных прорывов.

В то же время, я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление, и он вынужден искать решения. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время. Поделиться

Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ отвечает стратегическим интересам США и Европы.

Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет, и, несмотря на все преимущества, которыми владеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее вооруженные силы продолжают наращивать численность. и мощность.

Годжес остается оптимистом, особенно, если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины отвечает их стратегическим интересам.

Запад уже мог помочь Украине добиться победы в войне против РФ

Украина потеряла время. Запад потерял огромную возможность. Россия должна была потерпеть поражение еще в прошлом году, но из-за нерешительности западных партнеров этого не произошло, — подчеркнул Годжес в интервью журналистке Евгении Клочко. Поделиться

По его словам, администрация президента США Джо Байдена уже более двух лет затягивает с принятием необходимых Украине решений.