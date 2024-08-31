Ходжес оценил решение командования ВСУ по проведению Курской операции
Категория
Украина
Дата публикации

Ходжес оценил решение командования ВСУ по проведению Курской операции

Военные ВСУ
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По словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Генштаб ВСУ провел профессиональную оценку рисков перед началом наступательной операции на Курщине, согласно которой украинские военные смогут достаточно долго держать позиции на востоке Украины.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ провел профессиональную оценку рисков перед началом Курской операции.
  • Увеличение сил на Курщине согласно стратегии украинского командования является правильным приоритетом.
  • Хотя на востоке Украины отсутствует угроза большого прорыва со стороны российской армии, украинским военным придется противостоять в сложной ситуации.
  • Бывший американский военный чиновник предупредил о возможном истощении украинских военных, что может привести к захвату российскими оккупантами определенных территорий.
  • Ходжес согласен с анализом Генштаба, считая, что украинские силы на востоке способны продержаться достаточно долго, благодаря правильной военной стратегии.

Как Курская операция ВСУ должна повлиять на ситуацию на восточном фронте в Украине

По мнению бывшего командующего американской армией в Европе, наращивание сил в Курщине является правильным приоритетом для украинского командования.

Думаю, Генштаб Украины сделал очень хорошую профессиональную оценку рисков. Я имею в виду, что прошло полгода с тех пор, как Россия захватила Авдеевку. Авдеевка — это кажется 50 или 60 км до Покровска. И через полгода Россия смогла продвинуться всего на 50 км, имеет огромные человеческие потери. Поэтому я думаю, что Генеральный штаб оценил, что маловероятно, что Россия сможет быстро захватить или прорваться у Покровска, отмечает Ходжес.

Командование ВСУ правильно оценило риски наступления на Курщине
Военные ВСУ

Есть ли угроза большого прорыва армии РФ на востоке Украины

Однако бывший американский военный чиновник предупредил, что истощение украинских военных на востоке Украины может привести к захвату российскими оккупантами Покровска.

Но исходя из того, что произошло за последние полгода, я бы согласился, что нет большого риска российского прорыва на востоке, — отмечает Ходжес.

По его словам, украинским военным на востоке Украины будет очень тяжело, ведь они действуют в соответствии с военной доктриной под названием "экономия силы".

И поэтому я думаю, что Генеральный штаб, я бы согласился с их анализом, что наращивание сил для курской наступательной операции является правильным приоритетом, и что украинские силы на востоке могут продержаться достаточно долго, пока мы не дойдем до завершения курской наступательной операции, — констатирует Ходжес.

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