Думаю, Генштаб Украины сделал очень хорошую профессиональную оценку рисков. Я имею в виду, что прошло полгода с тех пор, как Россия захватила Авдеевку. Авдеевка — это кажется 50 или 60 км до Покровска. И через полгода Россия смогла продвинуться всего на 50 км, имеет огромные человеческие потери. Поэтому я думаю, что Генеральный штаб оценил, что маловероятно, что Россия сможет быстро захватить или прорваться у Покровска, отмечает Ходжес.