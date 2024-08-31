По словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Генштаб ВСУ провел профессиональную оценку рисков перед началом наступательной операции на Курщине, согласно которой украинские военные смогут достаточно долго держать позиции на востоке Украины.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ провел профессиональную оценку рисков перед началом Курской операции.
- Увеличение сил на Курщине согласно стратегии украинского командования является правильным приоритетом.
- Хотя на востоке Украины отсутствует угроза большого прорыва со стороны российской армии, украинским военным придется противостоять в сложной ситуации.
- Бывший американский военный чиновник предупредил о возможном истощении украинских военных, что может привести к захвату российскими оккупантами определенных территорий.
- Ходжес согласен с анализом Генштаба, считая, что украинские силы на востоке способны продержаться достаточно долго, благодаря правильной военной стратегии.
Как Курская операция ВСУ должна повлиять на ситуацию на восточном фронте в Украине
По мнению бывшего командующего американской армией в Европе, наращивание сил в Курщине является правильным приоритетом для украинского командования.
Есть ли угроза большого прорыва армии РФ на востоке Украины
Однако бывший американский военный чиновник предупредил, что истощение украинских военных на востоке Украины может привести к захвату российскими оккупантами Покровска.
По его словам, украинским военным на востоке Украины будет очень тяжело, ведь они действуют в соответствии с военной доктриной под названием "экономия силы".
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