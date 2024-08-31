Годжес оцінив рішення командування ЗСУ щодо проведення Курської операцїі
Категорія
Україна
Дата публікації

Годжес оцінив рішення командування ЗСУ щодо проведення Курської операцїі

Військові ЗСУ

За словами екс-командувача армією США у Європі Бена Годжеса, Генштаб ЗСУ провів професійну оцінку ризиків перед початком наступальної операції на Курщині, відповідно до якої, українські військові зможуть доволі довго тримати позиції на сході України. 

Головні тези:

  • Годжес підтвердив професіоналізм Генштабу ЗСУ у проведенні Курської операції.
  • Курська операція ЗСУ сприятиме утриманню позицій на сході України.
  • На думку експерта, ризик російського прориву на сході України відсутній, але військовим ЗСУ доведеться протистояти у важкій ситуації.
  • Важливість нарощування сил на Курщині підтверджена Годжесом з точки зору стратегії українського командування.
  • Українські сили на сході можуть протриматись досить довго за умови проведення правильної воєнної стратегії.

Як Курська операція ЗСУ має вплинути на ситуацію на східному фронті в Україні

На думку колишнього командувача американською армією у Європі, нарощування сил на Курщині є правильним пріоритетом для українського командування.

Думаю, Генштаб України зробив дуже хорошу професійну оцінку ризиків. Я маю на увазі, що минуло пів року відтоді як Росія захопила Авдіївку. Авдіївка - це здається 50 або 60 км до Покровська. І за пів року Росія змогла просунутися лише на 50 км, має величезні людські втрати. Тому, я думаю, що Генеральний штаб оцінив, що малоймовірно, що Росія зможе швидко захопити або прорватися біля Покровська, - зазначає Годжес.

Командування ЗСУ правильно оцінило ризики наступу на Курщині
Військові ЗСУ

Чи є загроза великого прориву армії РФ на сході України

Однак колишній американський військовопосадовець попередив, що виснаженння українських військових на сході України може призвести до захоплення російськими окупантами Покровська.

Але, виходячи з того, що сталося за останні пів року, я б погодився, що немає великого ризику російського прориву на сході, - наголошує Годжес.

За його словами, наразі українським військовим на сході України буде дуже важко, адже вони діють відповідно до військової доктрини під назвою “економія сили”.

І тому я думаю, що Генеральний штаб, я б погодився з їхнім аналізом, що нарощування сил для курської наступальної операції є правильним пріоритетом, і що українські сили на сході можуть протриматись досить довго, доки ми не дійдемо до завершення курської наступальної операції, - констатує Годжес.

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