За словами екс-командувача армією США у Європі Бена Годжеса, Генштаб ЗСУ провів професійну оцінку ризиків перед початком наступальної операції на Курщині, відповідно до якої, українські військові зможуть доволі довго тримати позиції на сході України.
Головні тези:
- Годжес підтвердив професіоналізм Генштабу ЗСУ у проведенні Курської операції.
- Курська операція ЗСУ сприятиме утриманню позицій на сході України.
- На думку експерта, ризик російського прориву на сході України відсутній, але військовим ЗСУ доведеться протистояти у важкій ситуації.
- Важливість нарощування сил на Курщині підтверджена Годжесом з точки зору стратегії українського командування.
- Українські сили на сході можуть протриматись досить довго за умови проведення правильної воєнної стратегії.
Як Курська операція ЗСУ має вплинути на ситуацію на східному фронті в Україні
На думку колишнього командувача американською армією у Європі, нарощування сил на Курщині є правильним пріоритетом для українського командування.
Чи є загроза великого прориву армії РФ на сході України
Однак колишній американський військовопосадовець попередив, що виснаженння українських військових на сході України може призвести до захоплення російськими окупантами Покровська.
За його словами, наразі українським військовим на сході України буде дуже важко, адже вони діють відповідно до військової доктрини під назвою “економія сили”.
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