Думаю, Генштаб України зробив дуже хорошу професійну оцінку ризиків. Я маю на увазі, що минуло пів року відтоді як Росія захопила Авдіївку. Авдіївка - це здається 50 або 60 км до Покровська. І за пів року Росія змогла просунутися лише на 50 км, має величезні людські втрати. Тому, я думаю, що Генеральний штаб оцінив, що малоймовірно, що Росія зможе швидко захопити або прорватися біля Покровська, - зазначає Годжес.